Gülşah Saraçoğlu'ndan ayrılık açıklaması

Saraçoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak Göz’le yeniden ayrıldıklarını duyurdu: “Sevgilim olan Gökhan Bey’le evlilik kararı almıştık. Her şey hazırdı ama evlilik gerçekleşemedi. Maalesef hiç tanımadığım bir kadının karışık ilişkileri yüzünden. Her şey buraya kadarmış, bir daha tekrarı olmayacaktır.”

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