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Haber Giriş: 01.07.2021 - 08:49 | Son Güncelleme:

Gülşah Saraçoğlu'ndan ayrılık açıklaması

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Gülşah Saraçoğlu'ndan ayrılık açıklaması

Modacı Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz yıl olaylı şekilde ayrıldığı işadamı sevgilisi Gökhan Göz’le ilişkisine bir şans daha vermişti. Ancak çiftin mutluluğu uzun sürmedi.

Saraçoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak Göz’le yeniden ayrıldıklarını duyurdu: “Sevgilim olan Gökhan Bey’le evlilik kararı almıştık. Her şey hazırdı ama evlilik gerçekleşemedi. Maalesef hiç tanımadığım bir kadının karışık ilişkileri yüzünden. Her şey buraya kadarmış, bir daha tekrarı olmayacaktır.”

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