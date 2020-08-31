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Haber Giriş: 31.08.2020 - 11:36 | Son Güncelleme:

Gülşah Saraçoğlu: Lady Gaga’yı giydireceğim

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Gülşah Saraçoğlu: Lady Gaga’yı giydireceğim
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Modacı Gülşah Saraçoğlu, dünyaca ünlü yıldız Lady Gaga için sahne kostümü hazırladığını açıkladı.

Deniz Akkaya ve Yusuf Topal’ın sunduğu, TV100’de yayınlanan “Biz Bize” programına konuk olan Saraçoğlu, Lady Gaga’nın Las Vegas’ta vereceği konser için kıyafet diktiğini söyledi: “Geçen mayısta menajerime yazdılar, pandemi olduğu için önümüzdeki mayısa ertelendi. Şahane bir kostüm hazırlıyorum. Mayısta Las Vegas’ta olacağız.” ◊ Sayit DURMAZ

 

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