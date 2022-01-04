Gülşah Saraçoğlu ile aşk yaşadı mı? Deha Bilimlier eşi Aslı Bilimlier'den özür diledi

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Bilimlier’in sahne aldığı mekânda kendisini dinlemeye gelen Saraçoğlu’yla beraberlik yaşadığı iddia edilmiş, ünlü popçu Demet Akalın da, “İki tarafı da uyarmıştım geçen sene. Daha çok hanım tarafını uyarmıştım” açıklamasını yapmıştı.

BENİM DE HATAM OLABİLİR

“Söylemezsem Olmaz” programına konuşan Deha Bilimlier ihanet iddiasını reddetti, eşi üzüldüğü için de canlı yayında ondan özür diledi:

“Eşine âşık bir adamım ben. Gülşah benim sahnemi çok seviyor. Evi yakın, iki kez üst üste geldi. Dans ederken yuvarlandı, güldük eğlendik. Ön masada olduğu için mikrofon uzattım. Sonra herkes yoluna gitti. Bu haber karşısında şok içinde kaldım, çok üzüldüm. Eşim avukat. Adımın böyle anılması onu rencide etti. Herkesin huzurunda ondan özür diliyorum. Benim de hatam olabilir. Sahnede mesafemi koruyabilirdim. Normalde benim sahnem biter, eve giderim. O gün kuliste ağırladım, sonra sahnem bitti, eve döndüm.

Gülşah Saraçoğlu, sevgilisi Gökhan Göz’le bir süre önce ayrılmıştı. Deha Bilimlier, “Gülşah, Gökhan Göz’le benim sahnemde tanıştı. Benim arkadaşımdı, düzenli izlemeye gelirdi” dedi. Gülşah Saraçoğlu, sevgilisi Gökhan Göz’le bir süre önce ayrılmıştı. Deha Bilimlier, “Gülşah, Gökhan Göz’le benim sahnemde tanıştı. Benim arkadaşımdı, düzenli izlemeye gelirdi” dedi.

NE OLMUŞTU?

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İddiaya göre; Gülşah Saraçoğlu arkadaşlarıyla birlikte Deha Bilimlier’i dinlemeye gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Bilimlier, Saraçoğlu’nu sahneye davet etti, birlikte şarkı söyledi.

Program sonunda mekanı ayrı ayrı terk eden ikili Gülşah Saraçoğlu’nun evinde buluştu. Geceyi birlikte geçirdi.

Bu yasak aşk Magazin kulislerinde dilden dile yayıldı. Deha Bilimlier’in eşi evi terk etti…

Adı yasak aşk iddialarına karışan Deha Bilimlier, avukat Aslı Bilimlier ile evli. Çiftin üç çocuğu var.