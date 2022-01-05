Gülşah Saraçoğlu harekete geçti! Aslı Bilimlier eşi Deha Bilimlier'i evden kovdu

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Şarkıcı Deha Bilimlier’in eşi Aslı Bilimlier’i, sahne aldığı mekanda kendisini dinlemeye gelen modacı Gülşah Saraçoğlu’yla aldattığı iddia edildi. teve2’de ekrana gelen “Magazin Masası”nda Esin Övet, olayla ilgili Bilimlier’le telefonla konuştuğunu ve şunları söylediğini dile getirdi: “Şehir dışındaydım ve dün döndüm. Aslı, beni evden kovdu. Eve gidemiyorum. Sokaktayım. Olanlara üzülüyorum, kendime de... Arada harcanıyorum.”

Olaylı gecede neler oldu?

Deha Bilimlier, Gülşah Saraçoğlu ile yakınlaştıkları iddia edilen gece hakkında daha önce ihanet iddiasını reddetmiş ve eşinden özür dilemişti. Bilimler o gece yaşananlarla ilgili şu sözleri söylemişti “Eşine âşık bir adamım. Gülşah, sahnemi çok seviyor ve izlemeye geliyor. Evi yakın ve iki kez üst üste geldi. Dans ederken düştü, güldük eğlendik. Ön masada olduğu için mikrofon uzattım. Sonra herkes yoluna gitti. Sahnede mesafemi daha iyi koruyabilirdim. Normalde benim sahnem biter, eve giderim. O gün ise onu, kuliste ağırladım.”

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Gülşah Saraçoğlu’nun Deha Bilimlier’i izlediği olaylı geceye dair görüntüler ilk kez Beyaz TV’de yayınlanan “Söylemezsem Olmaz” programında ekrana geldi. Gülşah Saraçoğlu’nun Deha Bilimlier’i izlediği olaylı geceye dair görüntüler ilk kez Beyaz TV’de yayınlanan “Söylemezsem Olmaz” programında ekrana geldi.

Beni bu olaydan salın

Demet Akalın ve Gülşah Saraçoğlu, birbirlerini sosyal medyada takipten çıkardı. Akalın, bu olayın içine dahil olmak istemediğini şu sözlerle açıkladı: “Artık beni bu olaylardan bir salın. Evet ‘Sahneye gitme, rica ediyorum. Kulislerde olmayın’ dedim. Bunu nasıl çekip ilişki olayına getirdiler şaşkınım. Gülşah işinde başarılı, bunu hep hatırlamalı hiç unutmamalı! Bir dost hatta eski bir dost.”

Demet Akalın’a dava açacak

Gülşah Şaraçoğlu, kendisini Reha Bilimlier konusunda uyardığını söyleyen Demet Akalın’a yüklü bir dava açacağını “Magazin Masası” ekibine açıkladı. Programda modacının yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğu ve telefonda ağladığını belirttiler.