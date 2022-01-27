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Gülşah Saraçoğlu: Demet Akalın'ı affetmem

#Gülşah Saraçoğlu#Demet Akalın#Deha Bilimlier
Gülşah Saraçoğlu: Demet Akalını affetmem
Behlül AYDIN

Modacı Gülşah Saraçoğlu, şarkıcı Deha Bilimlier ile aşk yaşadığı iddialarıyla ilgili konuştu. Ortada aşk olmadığını söyleyen modacı, Demet Akalın’ın farklı algı yarattığını dile getirdi ve ekledi: “Demet’e kırgınım. Onu bu konuda hiçbir zaman affetmeyeceğim. Yaptığı çok yanlıştı. Yakıştıramadım.”

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DEHA BİN YILDIR ARKADAŞIM

Evli şarkıcı Deha Bilimlier ile aşk yaşadıkları iddia edilen Gülşah Saraçoğlu, konuyla ilgili konuştu. Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen modacı, ihanet haberleri hakkında konuştu.

Muhabirlerin “Deha bey ile aşk yaşadınız mı” sorusuna Saraçoğlu, “Ne münasebet. Böyle bir şey olmasının mümkünatı yok. Deha benim bin yıldır arkadaşım. Düğünümün after party’sinde sahneye çıkmış, kıymetli ailesi, çoluk çocuğu olan, sahnesini severek izlemeye gittiğim bir arkadaşım. Bunu kim, neden çıkardı bilmiyorum” yanıtını verdi.

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KULİSİNE FALAN GİTMEDİM

Demet Akalın’ın konuyla ilgili “Ben onları uyarmıştım” sözleri hatırlatılan Gülşah Saraçoğlu, şöyle konuştu:

“Acaba sen bu kadar çok gitmesen mi? Aslı (Bilimlier) bozuluyor dedi. Aslı neden bozuluyor? Ben davetli olarak gitmiyorum ki oraya. Ayrıca ben kulisine falan gitmedim. Ben Demet’e sadece orada kızgınım. Algıyı farklı yansıttı. Ayıp oldu.”

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Gülşah Saraçoğlu: Demet Akalını affetmem

Gülşah Saraçoğlu’nun Deha Bilimlier’i izlediği olaylı geceye dair görüntüler ilk kez Beyaz TV’de yayınlanan “Söylemezsem Olmaz” programında ekrana geldi.

ORTADA UYARILACAK BİR ŞEY YOKTU

Gülşah Saraçoğlu, Demet Akalın’a dava açtığı yönündeki haberleri de yalanladı:

“Dava açacağım demedim. Başka yerlere, başka konularla alakalı dava açacağım dedim. Demet’e kırgınım. Bu da hiçbir zaman geçmeyecek. Onu bu konuda hiçbir zaman affetmeyeceğim. Benim çok yakın arkadaşımdı. Yaptığı çok yanlıştı. Yakıştıramadım. Uyarılacak bir şey yoktu ki ortada.” 

 

DEHA BİLİMLİER: BANA KARŞI YAPILAN BİR SALDIRI

Aslı Bilimlier ile mutlu bir evliliği olan üç çocuk babası Deha Bilimlier şoke eden iddiaların ardından sessizliğini bozdu. 2.sayfa programına konuşan Bilimlier şunları söyledi:

“20 yıldır sahne yapıyorum üç çocuğum var evliyim. Benim bu taraklarda bezim olmadığını biliyorsunuz. Çok çirkin bir haber, haber böyle değildi daha başka bir hikaye vardı gün geçtikçe değişti.

Gülşah benim arkadaşım bu çok çirkin bir şey, benim üç çocuğum var kim yaptıysa Allah’ından bulsun.

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Bu iddiayı yaratanların Gülşah ile problemi olan birileri olabilir, benim kimseyle problemim yok.

Kimseyi telefonla arayıp, ‘eşim duymasın’ demedim. Böyle bir şey yok… Eşim de Gülşah’ı tanıyor, onunla da konuştuk. Eşim aldırmıyor bu iddiaları, ama az biraz tahmin ediyorum neden çıktığını… Burada bir komplo var ama ortaya çıkaracağım.

Sahne dışında Gülşah’ı hiç görmedim, dışarıda bir araya gelmedim. Beni izlemeye gelen birisi…

Eşim beni çok iyi bilir, tavrımı çok iyi biliyor… Gülşah geldiği gün benim sahneme çıktı, ona mikrofon uzattım onu yanlış anlayan birisi belki öyle bir haber yapmak istedi. Bu dedikodular; Gülşah beni izlemeye geldikten bir hafta sonra yayıldı. Bu çirkin bir saldırı, bir fotoğraf varsa yayınlasınlar. Öyle bir şey yok… “

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Gülşah Saraçoğlu: Demet Akalını affetmem

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