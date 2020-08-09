Gülşah Saraçoğlu:‘Ben bunu çok beğendim’ dedi. Ben de diktim

Saraçoğlu, şu açıklamayı yaptı: “Harbiye konserinin olduğu gece, güya ‘Kostümü ben tasarladım’ diye röportaj vermişim. Böyle bir röportaj vermedim. Ben tasarımcı değilim, çok iyi bir terziyim. Dolayısıyla ben tasarlamıyorum. Atölyelerimizde moda mecmuaları vardır, gelir oradan kıyafet seçerler, biz de dikeriz. Konserden 1 hafta önce de Simge bana fotoğrafla geldi, ‘Ben bunu çok beğendim’ dedi. Ben de diktim.”