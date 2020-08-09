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Haber Giriş: 09.08.2020 - 09:47,Son Güncelleme:

Gülşah Saraçoğlu:‘Ben bunu çok beğendim’ dedi. Ben de diktim

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Gülşah Saraçoğlu:‘Ben bunu çok beğendim’ dedi. Ben de diktim
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SİMGE’nin ilk Harbiye Açıkhava konserinde giydiği renkli sahne kostümü olay oldu. Gülşah Saraçoğlu’nun imzasını taşıyan kıyafet; Meksikalı şarkıcı Thalia’nın geçen yıl bir konserinde giydiği kostümün kopyası olduğu haberleriyle gündeme geldi.

Saraçoğlu, şu açıklamayı yaptı: “Harbiye konserinin olduğu gece, güya ‘Kostümü ben tasarladım’ diye röportaj vermişim. Böyle bir röportaj vermedim. Ben tasarımcı değilim, çok iyi bir terziyim. Dolayısıyla ben tasarlamıyorum. Atölyelerimizde moda mecmuaları vardır, gelir oradan kıyafet seçerler, biz de dikeriz. Konserden 1 hafta önce de Simge bana fotoğrafla geldi, ‘Ben bunu çok beğendim’ dedi. Ben de diktim.”

 

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