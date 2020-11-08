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Haber Giriş: 08.11.2020 - 08:11 | Son Güncelleme:

“Güllerin Savaşı” Arjantin’de seyirciyle buluşacak

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“Güllerin Savaşı” Arjantin’de seyirciyle buluşacak
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Damla Sönmez, Canan Ergüder ve Barış Kılıç’ı buluşturan “Güllerin Savaşı” sona ermesinden 4 yıl sonra Arjantin’de seyirciyle buluşacak.

YURTDIŞI MACERASI
2014-2016 yılları arasında Kanal D’de yayınlanan “Güllerin Savaşı” dizisinin ekran yolculuğu yurtdışında devam ediyor. Başrollerini Damla Sönmez, Canan Ergüder ve Barış Kılıç’ın paylaştığı dizi, şimdi de Arjantin’de seyirciyle buluşacak.
168 BÖLÜM OLACAK
 Arjantin’in Telefe kanalı, “Güllerin Savaşı”nı yakında “Guerra de Rosas” ismiyle yayınlayacağını duyurdu. Yapımını Med Yapım’ın, dağıtımını Kanal D International’ın üstlendiği dizi, Türkiye’de 68 bölüm olarak yayınlanmıştı. “Güllerin Savaşı”, yurtdışında ise 168 bölüm halinde ekrana gelecek.

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