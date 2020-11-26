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Haber Giriş: 26.11.2020 - 10:25 | Son Güncelleme:

Güler Işık kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Güler Işık’ın hayatıyla ilgili detaylar

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Güler Işık kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Güler Işık’ın hayatıyla ilgili detaylar
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Güler Işık katıldığı programlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Ankara radyosu tarafından gerçekleştirilen bir yarışmayı kazanan Güler Işık 'Dişi İbrahim Tatlıses' lakabıyla bilinmektedir. Bir dönem kanser hastalığıyla mücadele eden Güler Işık, gördüğü rüya ardından tesettüre girmişti. Peki, Güler Işık kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Güler Işık’ın hayatıyla ilgili detaylar...

Müzisyen, Türk Halk Müziği Sanatçısı, Oyuncu, Sanat Yönetmeni Güler Işık, 30 Haziran 1967 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfa Sivereklidir.
Babasının desteği ile Gaziantep Halk Evi’nde 2 sene Halk Müziği eğitimi alan Güler Işık daha sonra çay bahçelerinde programlar yapmaya başlamış, 1977 senesinde Ankara’ya taşınmıştır.

Ankara Radyosu tarafından gerçekleştirilen bir yarışmayı kazanan Güler Işık henüz kaset çıkarmadan televizyon dünyasına adım atmış ve plakçılardan kaset teklifleri almaya başlamıştır. Müzik kariyerinin dışında oyunculuk geçmişi de bulunmaktadır. 5 sinema ve tv filmi ile bir dizide de rol almıştır. Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden Güler Işık, Kırgın, Şey Yani, Acılar albümleriyle tanınmaktadır.

 

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