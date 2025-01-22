Gülen yüzü büyük acısını saklıyor… Kraliçeliğin bedelini ihanete susarak ödedi…

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Kraliçe Elizabeth’in ardından tahtında en uzun süre oturan hükümdar unvanını elinde tutan Danimarka Kraliçesi Margrethe bundan tam bir yıl önce ani ve herkesi şaşkına çeviren bir kararla tacını çıkarıp yerini oğluna bırakmıştı.

Margrethe, bu kararı ilerleyen yaşına ve sağlık sorunlarına bağlasa da aslında bu kararın ardında bambaşka bir gerçek yatıyordu.





KRALİÇE OĞLU İÇİN TAHTINDAN VE TACINDAN VAZGEÇMİŞTİ

Kraliçe Margrethe’in ardından en büyük çocuğu olan veliaht Prens Frederik onun kalktığı tahta oturdu ve tacını takarak Danimarka’nın yeni kralı ilan edildi.

Gençlik yılları boyunca “parti prensi” olarak anılan Frederik tahta çıkarken yanında 20 yıllık karısı, güzelliği ve şıklığı Galler Prensesi Kate Middleton’la karşılaştırılan karısı Mary vardı…

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Tıpkı Kate Middleton gibi soylu olmayan bir aileden gelerek kraliçe olan Mary, bir yıl önceki törende kocası Kral Frederik tarafından dudaklarından öpülmüş, ülkenin yeni hükümdarları olarak ilk aşk pozlarını vermeleri töreni izleyen Danimarka halkı tarafından alkışlanmıştı.

KRAL VE KRALİÇE BİR YIL BOYUNCA MUTLULUK POZLARI VERDİ

Kral Frederik ve Kraliçe Mary'nin saltanatlarının ilk yılında katıldıkları törenlerde ve yaptıkları ziyaretlerde birbirlerine sevgi dolu bakışlarını gösteren sayısız fotoğraflar çekildi, bunlar gerek kraliyetin resmi sitelerinden gerekse haber ajansları eliyle gazetelere manşet oldu.





Ancak çiftin evliliğini ve tahta çıkışını gölgeleyen ve kapalı kapılar ardında hâlâ konuşulmaya devam eden ihanet skandalı ne yapılsa unutulmadı.

20 YILI DÖRT ÇOCUK VE BİR DE TAHT VARİSİYLE DEVİRDİLER

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Çift geçtiğimiz mayıs ayında 20. evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı. Dönemin Veliaht Prensi Frederik, Avustralya doğumlu Mary Donaldson ile ilk kez 2000 Olimpiyatları sırasında Sydney'deki bir barda tanıştı ve aralarında bir aşk filizlendi.

Frederik 2003 yılında Mary'ye evlenme teklif etti ve bir reklam şirketinde yöneticilik yapan Mary işte o gün Danimarka’nın kraliçesi olmaya ilk adımını atmış oldu.

Çift 14 Mayıs 2004'te Kopenhag Katedrali'nde evlenirken Frederik’in döktüğü sevinç gözyaşları çok konuşulmuştu.

Frederik ve Mary, geçen yaz liseden mezun olan ve geleceğin kralı olarak hazırlanan 19 yaşındaki Veliaht Prens Christian, bu bahar 18 yaşına basacak olan Prenses Isabella ve 14 yaşındaki ikizler Prens Vincent ve Prenses Josephine’le birlikte dört çocuk sahibi oldular.

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RESMİ PORTRELERİ BİLE TARTIŞMA KONUSU OLDU

Çift tahtta geçirdikleri bir yıl boyunca aşk pozları vermiş olsalar da verdikleri resmi kraliyet portresi pozuyla bile tartışmalara yol açmıştı.

Daha doğrusu Frederik ve Mary’nin aslında bu pozu verirken bile yan yana gelmek istemediği, ikilinin ayrı ayrı çekilen fotoğraflarının yan yana getirilerek paylaşıldığı söylenmişti.

TAHTA ÇIKMADAN ÖNCE KARISINI ALDATTI, ANNESİ ONU KURTARMAK İÇİN KENDİNİ FEDA ETTİ

Bunun ardında da Frederik’in tahta çıkmadan kısa bir süre önce karısı Mary’yi aldattığı iddiası vardı. “Parti Prensi” Frederik “Kral Frederik” olmadan önce karısı Mary’yi Genoveva Casanova adındaki sosyetik bir güzelle aldattığı biliniyor.

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İkili en son Frederik tahta çıkmadan aylar önce İspanya’da birlikte görüntülenmişti.

Uğradığı ihanetle kalbi yanan Mary yaşadığı üzüntüyü kalbine gömdü, bu konuda konuşmadı ancak kayınvalidesi Margrethe’in ani hamlesiyle birlikte zaten bunu yapmasına da fırsat kalmadı.





ARTIK İSTESE DE BİR YERE GİDEMEYECEK

Bir prensken boşanması mümkün olan Frederik’i bir anda tahttan çekilerek kral yapan annesi Margrethe böylece ihanete uğrayan Mary’yi bir anlamda bu evliliğe mahkum ederek oğlunu bu utanç verici boşanmadan ve söylentilerin daha da ilerlemesinden korumuş oldu.

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Frederik veliaht prensken boşanma hakkına sahipken şimdi artık tahtta oturan bir kral olduğu için kraliyet kuralları gereği eşinden boşanma şansına sahip değil.

YAŞADIĞI ACIYI KALBİNE GÖMDÜ…

Halktan gelen ilk kraliçe olarak Danimarkalıların bağrına bastığı güzel ve mağrur Mary de böylece uğradığı ihanetin fotoğraflı kanıtı elinde olsa bile bu konuda ne konuşabiliyor ne de kral kocasından ayrılabiliyor.

Kraliçe Mary bundan böyle tıpkı kraliçeliğinin ilk yılında olduğu gibi içi kan ağlasa da ona ihanet eden kral kocası Frederik’in yanında hep gülümseyip mutluluk pozları vermeye mecbur kalmış durumda…