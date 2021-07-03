

'UMARIM ORADA KAVUÅžURSUNUZ'

GÃ¶renlere "kaderin bÃ¶ylesi" ya da "acÄ± tesadÃ¼f" dedirten bu olay, her ikisiyle de Ã§alÄ±ÅŸan GÃ¶nÃ¼l Yazar'Ä±n Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±yla bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serildi. TÃ¼rk mÃ¼ziÄŸinin "TaÅŸ Bebek" lakaplÄ± sanatÃ§Ä±sÄ± GÃ¶nÃ¼l Yazar, yÄ±llar Ã¶nce bir yanÄ±nda Kemal Sunal, bir yanÄ±nda Kartal Tibet ile Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Yazar paylaÅŸÄ±mÄ±nda "Rol arkadaÅŸÄ±m, bir baÅŸka filmde de yÃ¶netmenim olan Kartal Tibetâ€™i kaybetmenin derin Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼ iÃ§indeyim. Sen ne iyi bir arkadaÅŸtÄ±n be Kartal. Herkeste benimle aynÄ± fikirdedir, eminim. DiÄŸer bir yandan da bugÃ¼n Ã¶lÃ¼m yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ olan canÄ±m arkadaÅŸÄ±m Kemal Sunalâ€™Ä± sevgiyle anÄ±yorum. IÅŸÄ±klar iÃ§inde uyuyun, umarÄ±m orada kavuÅŸursunuz" mesajÄ±na yer verdi.

Â HALKIN Ä°Ã‡Ä°NDEN BÄ°R HALK KAHRAMANI

ArdÄ±nda bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± "SÃ¼t KardeÅŸler", "Hababam SÄ±nÄ±fÄ±", "Tosun PaÅŸa", "Sahte KabadayÄ±" ve "KapÄ±cÄ±lar KralÄ±" gibi filmlerin yanÄ± sÄ±ra gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼yle de hafÄ±zalarda yer edinen Kemal Sunal'Ä±n vefatÄ±nÄ±n Ã¼zerinden 21 yÄ±l geÃ§ti.

MALATYALI MUSTAFA BEY Ä°LE SAÄ°ME HANIM'IN Ä°LK Ã‡OCUÄžU

TÃ¼rk sinemasÄ±nda bugÃ¼n bile Ã§ok izlenen yapÄ±mlarda baÅŸrol oynayan Ali Kemal Sunal, MalatyalÄ± Mustafa Sunal ile Saime HanÄ±m'Ä±n ilk Ã§ocuÄŸu olarak 11 KasÄ±m 1944'te Ä°stanbul KÃ¼Ã§Ã¼kpazar'da hayata "merhaba" dedi. Daha sonra Sunal'Ä±n Cemil ve Cengiz adÄ± verilen iki kardeÅŸi daha dÃ¼nyaya geldi.

Saime Sunal, yapÄ±lan bir rÃ¶portajda oÄŸlunun iÃ§ine kapanÄ±k ve son derece sessiz bir kiÅŸiliÄŸi olduÄŸunu anlatarak, "O kadar iÃ§ine kapanÄ±ktÄ± ki sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±, Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ belli etmiyordu. KeÅŸke belirtseydi, keÅŸke kavga etseydi de o kadar kapalÄ± olmasaydÄ±" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

BABASINI Ä°KNA ETMEK Ä°Ã‡Ä°N Ã‡OK UÄžRAÅžTI

Kemal Sunal, ilk Ã¶ÄŸrenimini Mimar Sinan Ä°lkokulu'nda, liseyi ise 11 yÄ±lda bitirdiÄŸi Vefa Lisesi'nde tamamladÄ±. HenÃ¼z lisedeyken tiyatroya ilgi duymaya baÅŸlayan sanatÃ§Ä±nÄ±n yeteneÄŸini, felsefe Ã¶ÄŸretmeni BelkÄ±s BalkÄ±r fark etti. "Sen oyuncu olmalÄ±sÄ±n" diyen BelkÄ±s Ã¶ÄŸretmen, Sunal'Ä±n babasÄ±nÄ± ikna ettikten sonra, usta oyuncuyu Kenter Tiyatrosu'na gÃ¶tÃ¼rerek, MÃ¼ÅŸfik Kenter ile tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.

Dar gelirli bir ailenin Ã§ocuÄŸu olarak zorlu ÅŸartlar altÄ±nda Ã§ocukluk ve genÃ§lik dÃ¶nemini geÃ§iren Sunal, bir rÃ¶portajÄ±nda "Ä°ÅŸte o yokluklar Kemal Sunal'Ä± yarattÄ±" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.





EMAYETAÅž FABRÄ°KASI'NDA Ã‡ALIÅžTI

SanatÃ§Ä±, henÃ¼z tiyatro ve sinemaya adÄ±m atmadan Ã¶nce elektrikÃ§i Ã§Ä±raklÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±, Ã¼niversite Ã¶ÄŸrenimi sÄ±rasÄ±nda ve sonrasÄ±nda ise EmayetaÅŸ FabrikasÄ±'nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â Lisede amatÃ¶r olarak ilk kez "Zoraki Tabip"le sahneye Ã§Ä±kan Sunal, aynÄ± tarihlerde oynadÄ±ÄŸÄ± bir oyun ile AkÅŸam gazetesinin dÃ¼zenlediÄŸi liseler arasÄ± tiyatro yarÄ±ÅŸmasÄ±nda "En Ä°yi Karakter Oyuncusu" Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ aldÄ±.

Unutulmaz sanatÃ§Ä± Sunal, profesyonel tiyatro oyunculuÄŸuna 1966'da baÅŸladÄ±. Kenter Tiyatrosu'nda ilk kez "Deli Ä°brahim" adlÄ± oyunda sahneye Ã§Ä±kan baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu, canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± "celladÄ±n yardÄ±mcÄ±sÄ±" rolÃ¼yle repliÄŸi olmamasÄ±na raÄŸmen seyirciyi gÃ¼ldÃ¼rmeyi baÅŸararak, dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti.



VATANÄ° GÃ–REVÄ°NÄ° ANKARA'DA YAPTI

Sunal, 1981'de Ankara Etimesgut ZÄ±rhlÄ± Birlikler Okulu'nda baÅŸladÄ±ÄŸÄ± vatani gÃ¶revini, Ankara Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki usta birliÄŸinde tamamladÄ±.

Kenter Tiyatrosu'nda uzun sÃ¼re kalmayan Sunal, oyuncu BÃ¼lent KayabaÅŸ ile tanÄ±ÅŸmasÄ±na vesile olan ve henÃ¼z yeni kurulan Pendik Tiyatrosu'na katÄ±ldÄ±. Sinema ve tiyatronun, gÃ¼len ve gÃ¼ldÃ¼ren yÃ¼zÃ¼ Sunal, bir yandan tiyatroya devam ederken ÅŸu anki adÄ± Marmara Ãœniversitesi Ä°letiÅŸim FakÃ¼ltesi olan Gazetecilik ve Halkla Ä°liÅŸkiler YÃ¼ksekokulu'nda 2 yÄ±l Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rdÃ¼. EÄŸitimini yoÄŸun tiyatro turneleri sebebiyle yarÄ±m bÄ±rakan Sunal, 1992'de Ã§Ä±kan "Ã¶ÄŸrenci affÄ±" sonrasÄ±nda Ã¼niversitenin 2. sÄ±nÄ±fÄ±ndan devam ederek, 1995'te 51 yaÅŸÄ±ndayken mezun oldu.





51 YAÅžINDA ÃœNÄ°VERSÄ°TEYÄ° BÄ°TÄ°RDÄ°

Mezuniyet tÃ¶reninde, "4 yÄ±llÄ±k Ã¼niversite maratonu sonunda bitti ama benimki biraz zor bitti. Ben 4 yÄ±llÄ±k Ã¼niversite hayatÄ±nÄ± 27 yÄ±lda bitirdim." diyen sanatÃ§Ä±, daha sonra radyo, televizyon ve sinema bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yÃ¼ksek lisans yaptÄ± ve "Televizyon ve Sinemada Kemal Sunal GÃ¼ldÃ¼rÃ¼sÃ¼" baÅŸlÄ±klÄ± tez hazÄ±rladÄ±. SanatÃ§Ä±nÄ±n tezi, aynÄ± adla 2005'te ailesi tarafÄ±ndan kitaplaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.





SÄ°NEMAYA 'TATLI DÄ°LLÄ°M' FÄ°LMÄ°YLE BAÅžLADI

Pendik Tiyatrosu'nun maddi sorunlar nedeniyle kapanmasÄ± sonrasÄ±, idol olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve 4 yÄ±l kaldÄ±ÄŸÄ± Ulvi Uraz'Ä±n tiyatrosuna geÃ§en Sunal, ardÄ±ndan da Aksaray KÃ¼Ã§Ã¼k Opera'da, Ayfer Feray Tiyatrosu ve DevekuÅŸu Kabare Tiyatrosu'nda sahneye Ã§Ä±ktÄ±.

DevekuÅŸu Kabare'de Sunal'Ä±n oynadÄ±ÄŸÄ± "DÃ¼n BugÃ¼n" adlÄ± oyunu izleyen MÃ¼nir Ã–zkul, Ã¼nlÃ¼ yÃ¶netmen Ertem EÄŸilmez'e, "Bak Ertem, bu Ã§ocuÄŸa dikkat et. Bunda iÅŸ var." diyerek, EÄŸilmez ile Sunal'Ä±n tanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.Â Sunal, EÄŸilmez'in 1973'te Ã§ektiÄŸi "TatlÄ± Dillim" filminin kadrosuna katÄ±larak, sinemaya ilk adÄ±mÄ± attÄ±. Filmde Sunal'Ä±n yanÄ± sÄ±ra MÃ¼nir Ã–zkul, Zeki Alasya, Metin AkpÄ±nar, TarÄ±k Akan, Halit AkÃ§atepe ve Filiz AkÄ±n da rol aldÄ±.





TÃœRK SÄ°NEMASININ EN PARLAK GÃœNLERÄ°

SanatÃ§Ä±, 1974'te AtÄ±f YÄ±lmaz'Ä±n yÃ¶nettiÄŸi "Salako" filminin ardÄ±ndan 1975'te rol aldÄ±ÄŸÄ± Zeki Ã–kten'in "Hanzo" ve "ÅžaÅŸkÄ±n Damat" filmlerinde baÅŸrol oynadÄ±.Â TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n en parlak yÄ±llarÄ±ndan biri olan 1975'te, RÄ±fat Ilgaz'Ä±n eserinden EÄŸilmez'in beyaz perdeye uyarladÄ±ÄŸÄ± "Hababam SÄ±nÄ±fÄ±"nda usta isimlerle rol alan Sunal, filmin ardÄ±ndan "Åžaban" ve "Ä°nek Åžaban" lakaplarÄ±yla tanÄ±nÄ±r oldu.

Usta oyuncu, 1976'da "SÃ¼t KardeÅŸler", "Hababam SÄ±nÄ±fÄ± UyanÄ±yor", "Tosun PaÅŸa", "Sahte KabadayÄ±", "MeraklÄ± KÃ¶fteci" ve "KapÄ±cÄ±lar KralÄ±" gibi unutulmazlar arasÄ±na giren filmlerde, 5 farklÄ± yÃ¶netmenle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.evekuÅŸu Tiyatrosu'nun Ankara turnesi sÄ±rasÄ±nda GÃ¼l Sunal ile tanÄ±ÅŸan ve 1975'te evlenen baÅŸarÄ±lÄ± oyuncunun, Ali ve Ezo adÄ±nÄ± verdiÄŸi Ã§ocuklarÄ± dÃ¼nyaya geldi. "TatlÄ± Dillim" filminden sonra tiyatro ve sinemayÄ± aynÄ± anda yÃ¼rÃ¼tmeyi bÄ±rakan sanatÃ§Ä±, kariyerine sinemayla devam etti.

HALKIN Ä°Ã‡Ä°NDEN BÄ°R HALK KAHRAMANI

BaÅŸarÄ±ya giden yolun disiplinden geÃ§tiÄŸine inanan, iÅŸinde her zaman titiz ve tertipli olduÄŸunu sÃ¶yleyen Sunal, canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± rollerde genellikle halkÄ±n iÃ§inden bir halk kahramanÄ±nÄ± canlandÄ±rarak dikkati Ã§ekti.Â Usta oyuncu, RÄ±fat Ilgaz'Ä±n "Hababam SÄ±nÄ±fÄ±" eserinin sinema uyarlamasÄ±nda canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± "Ä°nek Åžaban" tiplemesi baÅŸta olmak Ã¼zere, birÃ§ok filmde Ã¶zgÃ¼n fiziÄŸi ve hayat verdiÄŸi tiplerin halka olan yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle kÄ±sa zamanda TÃ¼rkiye'nin en sevilen oyuncularÄ±ndan biri oldu.

SanatÃ§Ä±, verdiÄŸi rÃ¶portajlardan birinde, telif yasasÄ± nedeniyle her akÅŸam sunulan filmlerden sadece yapÄ±mcÄ±nÄ±n para aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, oyuncularÄ±n hiÃ§ para kazanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak, gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ilginin nedenini ÅŸÃ¶yle deÄŸerlendirmiÅŸti:Â "Bu ilgiyi sosyologlarÄ±n araÅŸtÄ±rmasÄ± lazÄ±m. Ben de bilmiyor ve kestiremiyorum. BildiÄŸim kadarÄ±yla halkÄ±n sevmesi ve o filmlerin hala geÃ§erli olmasÄ± sebep. HalkÄ±n gÃ¼lmeye bÃ¼yÃ¼k ihtiyacÄ± var. Ä°ÅŸten dÃ¶nen insanlar evinde gÃ¼lmek, gÃ¼lerek rahatlamak, gÃ¼nÃ¼n stresini atmak istiyor. Onun iÃ§in Kemal Sunal filmleri tutuyor. Filmlerimde ÅŸiddet ve kan olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in de seviliyor. Ailecek seyredebilecekleri filmler ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. Ondan vazgeÃ§miyorlar bana gÃ¶re. O yÃ¼zden hala seyirci bulabiliyor ve reyting rekorlarÄ± kÄ±rabiliyor."



KOMEDÄ° USTASI

YÃ¼zÃ¼ ve fiziki yapÄ±sÄ± ile FransÄ±z komedyen Fernandel'e benzetilen usta oyuncu, filmlerde her zaman haklÄ±nÄ±n haksÄ±za, gÃ¼Ã§sÃ¼zÃ¼n gÃ¼Ã§lÃ¼ye karÅŸÄ± mÃ¼cadelesini temsil eden komedi ustasÄ± haline geldi.Â SanatÃ§Ä±, 26 yÄ±llÄ±k sanat hayatÄ±na, tiyatro oyunlarÄ± hariÃ§ 6'sÄ± yan rol, 76'sÄ± baÅŸrol olmak Ã¼zere 82 film sÄ±ÄŸdÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±.

"SaygÄ±lar Bizden", "Åžaban Askerde", "Åžaban ile Åžirin" ve "Bay Kamber" olmak Ã¼zere 1993-1996'da toplam 4 dizide de oynayan Sunal, TÃ¼rk sinemasÄ±nda "Ä°nek Åžaban" tiplemesi olmak Ã¼zere canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iyi, saf adam rolleriyle her yaÅŸtan izleyicinin beÄŸenisini kazandÄ±. Ä°zleyiciyi gÃ¼ldÃ¼rÃ¼rken dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rmeyi de baÅŸaran sanatÃ§Ä±, filmlerinde Ã¶ÄŸretmenden bekÃ§iye, kapÄ±cÄ±dan Ã§Ã¶pÃ§Ã¼ye kadar birÃ§ok karaktere girerek, her dÃ¶nem seyirciler tarafÄ±ndan ilgi gÃ¶rdÃ¼.



'BÄ°R BAÅžARI Ã–YKÃœSÃœ'

AynÄ± zamanda canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± her karakterle seyircilerin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rmeyi baÅŸaran ve halk tarafÄ±ndan fazlasÄ±yla benimsenen Kemal Sunal'Ä±n oynadÄ±ÄŸÄ± filmlerin genelinde, TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n geleneklerinden, adetlerinden ve inanÄ±ÅŸlarÄ±ndan Ã¶rnekler Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±.

Motivasyon filmleri olarak da adlandÄ±rÄ±lan Sunal'Ä±n yer aldÄ±ÄŸÄ± yapÄ±mlar ayrÄ±ca bir "baÅŸarÄ± Ã¶ykÃ¼sÃ¼" Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±r. Usta oyuncu, "Ä°nek Åžaban" filminde bir karpuzcunun baÅŸarÄ±lÄ± bir kaleci olup yÃ¼kselmesini, "Doktor CivanÄ±m" filminde bir hademenin doktor kÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda kÃ¶ylÃ¼lerin gÃ¶zÃ¼nde bÃ¼yÃ¼mesini, "Korkusuz Korkak" filminde MÃ¼layim'in sÄ±radan bir memurken mahallenin gÃ¶zÃ¼nde kahraman olmasÄ±nÄ±, "Salako" filminde saf bir kÃ¶ylÃ¼nÃ¼n iyi niyetli bir eÅŸkÄ±yaya dÃ¶nÃ¼ÅŸmesini, "BekÃ§iler KralÄ±" filminde sÄ±radan bir bekÃ§inin, mahallelinin dertlerine Ã§are bularak halkÄ±n umudu haline gelmesi, "YÃ¼z NumaralÄ± Adam" filminde ise yine fakir bir karakterin reklam yÄ±ldÄ±zÄ± olmasÄ±nÄ± canlandÄ±rdÄ±.





FÄ°LM Ã‡EKÄ°MÄ°NE GÄ°DERKEN HAYATINI KAYBETTÄ°

BugÃ¼ne kadar birÃ§ok Ã¶dÃ¼le deÄŸer gÃ¶rÃ¼len Sunal, ''KapÄ±cÄ±lar KralÄ±'' filmiyle 1977 Antalya Film Festivali'nde "En Ä°yi Erkek Oyuncu Ã–dÃ¼lÃ¼"nÃ¼ aldÄ±. SanatÃ§Ä± ayrÄ±ca 1989'da "DÃ¼ttÃ¼rÃ¼ DÃ¼nya" filmindeki rolÃ¼yle Ankara Film Festivali'nde "En Ä°yi Erkek Oyuncu" Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ alÄ±rken, 1998'de de Antalya Film Festivali'nde "YaÅŸam Boyu Onur Ã–dÃ¼lÃ¼"ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

UÃ§ak fobisi olan ve hayatÄ±nda hiÃ§ uÃ§aÄŸa binmeyen Sunal, "Balalayka"nÄ±n 3 Temmuz 2000'de yapÄ±lacak Ã§ekimlerine katÄ±lmak iÃ§in Trabzon'a gitmek Ã¼zere bindiÄŸi uÃ§akta kalp krizi geÃ§irerek hayatÄ±nÄ± kaybetti.

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