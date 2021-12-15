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Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı son yolculuğuna uğurlandı... Ünlü şarkıcı cenazeye katılamadı!

#Gülçin Ergül#Erdal Şeyda Lafçı#Balıkesir
Gülçin Ergülün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı son yolculuğuna uğurlandı... Ünlü şarkıcı cenazeye katılamadı

Balıkesir'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda tır ile çarpışan otomobilde bulunan Hepsi Grubu’nun eski solisti Gülçin Ergül’ün (36) yaralandığı kazada hayatını kaybeden sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı (53), İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı.

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İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkisinde meydana gelen kazada Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki 34 SD 7339 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Lafçı’nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde sağ şeritte ilerleyen tır ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan Hepsi Grubu’nun eski solisti Gülçin Ergül yaralanırken, sevgilisi Lafçı ise sıkıştığı araçta hayatını kaybetti.

Gülçin Ergülün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı son yolculuğuna uğurlandı... Ünlü şarkıcı cenazeye katılamadı


Lafçı’nın cenazesi, gönderildiği İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazının ardından Narlıdere Şehitlik Camiinde kılınan cenaze namazına Lafçı’nın ailesi, sevenleri ve iş arkadaşları katıldı.

Kazasının ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülçin Ergül ise tedavisi devam ettiği için cenazeye katılamadı.

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Gülçin Ergülün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı son yolculuğuna uğurlandı... Ünlü şarkıcı cenazeye katılamadı

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Sadece İrem Derici çelenk yolladı

Cenazeye birçok çelenk gönderilirken, sanat dünyasından sadece şarkıcı İrem Derici’nin çelenk yollaması dikkat çekti. Lafçı’nın cenazesi, kılınan namazın ardından Karabağlar Paşaköprü Mezarlığına defnedildi.

Gülçin Ergülün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı son yolculuğuna uğurlandı... Ünlü şarkıcı cenazeye katılamadı

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#Gülçin Ergül#Erdal Şeyda Lafçı#Balıkesir

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