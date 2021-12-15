Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı son yolculuğuna uğurlandı... Ünlü şarkıcı cenazeye katılamadı!

İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkisinde meydana gelen kazada Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki 34 SD 7339 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Lafçı’nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde sağ şeritte ilerleyen tır ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan Hepsi Grubu’nun eski solisti Gülçin Ergül yaralanırken, sevgilisi Lafçı ise sıkıştığı araçta hayatını kaybetti.
Sadece İrem Derici çelenk yolladı
Cenazeye birçok çelenk gönderilirken, sanat dünyasından sadece şarkıcı İrem Derici’nin çelenk yollaması dikkat çekti. Lafçı’nın cenazesi, kılınan namazın ardından Karabağlar Paşaköprü Mezarlığına defnedildi.