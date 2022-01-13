Gülçin Ergül'den yeni paylaşım: Bir ay olmuş, zaman kavramım yok!

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Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisinin ölümü nedeniyle zor zamanlar geçiren ve psikolojik destek alan Ergül, Instagram sayfasında yeni bir paylaşım yaptı.

Gülçin Ergül, fotoğrafa "Bir ay olmuş... Zaman kavramım yok. Ağlayarak yürüyordum, karşıma çıktı" notunu düştü.

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Cemre Kemer ilk kez konuştu: Şov mu yapsaydım?

Cemre Kemer, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme İnari’de görüntülendi. Şarkıcıya “Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül için eski Hepsi grubu üyeleri olarak sosyal medyada paylaşım yapmamanız çok eleştirildi. Neden paylaşım yapmadınız?” sorusu yöneltildi.

Kemer şöyle yanıt verdi:

“Bu konu hakkında açıklama yapmayı bile ayıp buluyorum. Siz böyle korkunç bir olay yaşayan yakınınıza sosyal medyadan taziyede bulunur musunuz? Bu ayıp bir şey, bunu şova çevirmek. Ne yapsaydım yani, onunla özelden iletişime geçmeyip takip edenlerin merakı gitsin diye sosyal medyadan mı paylaşsaydım? Kimse bu konuyu şova dönüştüremez.”

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Cemre Kemer, “Gülçin Ergül’ü ziyarete gittiniz mi?” sorusu üzerine şöyle dedi:

“Yok gitmedik. Bildiğim kadarıyla İstanbul’da çok fazla durmak istemiyor ama kendi açıklamadığı şeyi söylemek bana düşmez.”