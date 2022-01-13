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Gülçin Ergül'den yeni paylaşım: Bir ay olmuş, zaman kavramım yok!

#Güşçin Ergül#Erdal Şeyda Lafçı#Trafik Kazası
Gülçin Ergülden yeni paylaşım: Bir ay olmuş, zaman kavramım yok

Şarkıcı Gülçin Ergül ile sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı 14 Aralık'ta Balıkesir'de trafik kazası geçirmişti. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda TIR ile çarpışan otomobilden Gülçin Ergül yaralı olarak çıktı. Erdal Şeyda Lafçı ise hayatını kaybetti.

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Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisinin ölümü nedeniyle zor zamanlar geçiren ve psikolojik destek alan Ergül, Instagram sayfasında yeni bir paylaşım yaptı.

Gülçin Ergül, fotoğrafa "Bir ay olmuş... Zaman kavramım yok. Ağlayarak yürüyordum, karşıma çıktı" notunu düştü.

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Gülçin Ergülden yeni paylaşım: Bir ay olmuş, zaman kavramım yok

 Cemre Kemer ilk kez konuştu: Şov mu yapsaydım?

Cemre Kemer, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme İnari’de görüntülendi. Şarkıcıya “Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül için eski Hepsi grubu üyeleri olarak sosyal medyada paylaşım yapmamanız çok eleştirildi. Neden paylaşım yapmadınız?” sorusu yöneltildi.
Kemer şöyle yanıt verdi:

“Bu konu hakkında açıklama yapmayı bile ayıp buluyorum. Siz böyle korkunç bir olay yaşayan yakınınıza sosyal medyadan taziyede bulunur musunuz? Bu ayıp bir şey, bunu şova çevirmek. Ne yapsaydım yani, onunla özelden iletişime geçmeyip takip edenlerin merakı gitsin diye sosyal medyadan mı paylaşsaydım? Kimse bu konuyu şova dönüştüremez.”

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Gülçin Ergülden yeni paylaşım: Bir ay olmuş, zaman kavramım yok

Cemre Kemer, “Gülçin Ergül’ü ziyarete gittiniz mi?” sorusu üzerine şöyle dedi:

“Yok gitmedik. Bildiğim kadarıyla İstanbul’da çok fazla durmak istemiyor ama kendi açıklamadığı şeyi söylemek bana düşmez.”

Gülçin Ergül kazada yaralandı, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybettiBalıkesir'deki kazada TIR'a çarpan otomobilden yaralı olarak kurtulan Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül'ün son sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Gülçin'in bu akşam saatlerinde taburcu edilmesi bekleniyor. Feci kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı’nın cenazesi ise İzmir'e gönderildi. Gülçin Ergül kaza sonrası sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı.
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