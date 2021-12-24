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Gülçin Ergül'den sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'ya duygusal mesaj

#Gülçin Ergül#Erdal Şeyda Lafçı#Kaza
Gülçin Ergülden sevgilisi Erdal Şeyda Lafçıya duygusal mesaj

13 Aralık'ta İstanbul-İzmir yolunun Susurluk ilçesi geçirdikleri kazada sevgilisi Erdal Lafçı’yı kaybeden Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı...

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Erdal Lafçı ile fotoğraflarını paylaşan Gülçin Ergül, altına bu notu düştü:

Çok özledim…
Yanağının yumuşaklığını hissederek öpücükler kondurabilmeyi, muzip ve içi gülen gözlerine burnunun dibine kadar yaklaşıp yakından bakmayı, beni hayata bağlayan dünyanın en güzel gülüşünün içimi aydınlatmasını, hayat dolu enerjinle ve sevgi dolu sesinle beni çağırmanı, nereye gidersen git azıcık ayrı kalamayıp hep pervanen olmayı, hayatımın anlamını gözlerimle yanımda görebilmeyi, sarılabilmeyi, ulaşabilmeyi, sen aradığında senin sesinle çalan telefonumun o esprili zilini duymayı, ben her şarkı söylediğimde beni can kulağıyla keyifle dinlediğini görebilmeyi… Bu özlem dolu liste bitmez. “Biz birbirimize çok iyi geliyoruz” derdin. Aynen öyle. Sen bana paylaştığımız bu zamanda tekrar hayat dolu olmayı, hayal kurabilmeyi aşıladın. Yalnız olmadığımı hissettirdin. Kendime yeniden inanmamı sağladın, bana en büyük mutluluğu, sevgimizi, aşkımızı yaşattın. Sonsuza dek de devam edecek. Ben senin için yaşayacağım, dinlediğini göremesem de senin için bulutların ötesine şarkılar söyleyeceğim, verdiğim sözleri tutmak için var gücümle çalışacağım.
Seni üzmeyecek, gözünü arkada bırakmayacağım.
Ve seni her daim sınırsızca seveceğim.

LOVE YOU TO THE MOON.

Gülçin Ergülden sevgilisi Erdal Şeyda Lafçıya duygusal mesaj


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