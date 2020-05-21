Gülçin Ergül’den Hepsi ile ilgili söylentilere cevap: Barıştık ama...

Gülçin Ergül, geçtiğimiz günlerde 2. Sayfa programında konuyla ilgili olarak: “Eren’le sosyal medya üzerinden takipleştik ve husumetimizi sonlandırdık. Daha sonra Yasemin ile konuştuk. Hatta ben üçümüzün de husumetimizi sonlandırmamız gerektiğini dile getirdim. Bu konuda kimseye karşı negatif bir duygu beslemediğimi, hiç kimseyle sorunumun olmadığını ilettim. Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu zor günlerde, bir yandan yeni şarkım çıkmış diğer yandan yeni albüm hazırlıklarına devam ederken 11 yıl önceki konuları yeniden açmanın doğru olduğunu düşünmüyorum.” dedi. Ergül yayında “Peki, yardım amaçlı bir konser için birlikte sahne alır mısınız?” sorusuna “Eğer faydalı bir etkinlik içinse olabilir.” yanıtını vermişti.

“Bu konuyu kendi aramızda konuşmadık.”

Gülçin Ergül, son gelişmelerle ilgili “Hepsi grubu olarak birlikte müzik adına bir çalışma yapmak konusunda kendi aramızda da konuşmadık. Hepsi grubu hepimizin geçmişinin bir parçası. Dinleyicilerimizin de aynı şekilde. Eski yıllarınıza olan özleminizi anlıyorum. Amacım tamamen negatif atışmaları, negatif enerji akışını durdurmaktı. Barış sağladık ama müzik yapmak üzere vs. bir araya gelmedik. Bu konuda kendi aramızda konuşmadık bile. Sürekli bir iletişim akışımız yok" diye konuştu.





