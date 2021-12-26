Gülçin Ergül psikolojik destek alıyor

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13 Aralık’ta Balıkesir’de Erdal Şeyda Lafçı’yla trafik kazası geçiren Gülçin Ergül şoku atlatamadı. Sevgilisini kaybeden şarkıcı, psikolojik destek almaya başladı.

Büyük acı yaşayan Gülçin Ergül’ün psikoloğuyla haftada 3 gün görüştüğünü öğrendim. Bu zor dönemde anne ve babası da Ergül’ü bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Bilinçli tüketici

Özge Özpirinçci, hamileyken Kelebek’e verdiği röportajda “Doğa ve gezegen açısından endişelerim var. Dünyaya getireceğim canlının her şeyden önce doğaya saygılı olmasını isterim” demişti. Oyuncu, kızı Mercan doğduktan sonra da tüketim konusunda bilinçli davranıyor, israftan kaçınıyor.

Ünlü oyuncunun evinde boşa yanan ışıkları kapattığını, suyu tasarruflu kullandığını, bebeği etkilenmesin diye de televizyonu açmadığını öğrendim. Özge Özpirinçci ayrıca ileride Mercan’a küçük gelen kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine verecekmiş. Bravo diyorum...

Almanya’dan kızım gelecek

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İstanbul’da kiralar artınca birçok ev sahibinin çocuğu aniden “yurtdışından dönmeye” karar verdi! “Arka Sokaklar” dizisinin ‘Avukat Başak’ı Perihan Ünlücan da ev sahibinin “Almanya’dan kızım gelecek, evi acil boşalt” demesiyle neye uğradığını şaşırdı. Mağdur kiracılar arasına katılan oyuncu bu soğuk kış günlerinde, bütçesine uygun yeni bir ev bulmaya çalışıyor.

Tatlıses'ten büyük jest

İmparator lakabıyla anılan İbrahim Tatlıses, önceki akşam Ankara Günay’da sahne aldı. Gördüğü kalabalık karşısında gözyaşlarını tutamayan Tatlıses, “Haydi Söyle” şarkısıyla açılış yaptı. “Sahnede 45 senedir önünüzde eğiliyorum ve önünüzde eğilmekten şeref duyuyorum” diyerek gelenleri selamlayan Tatlıses, Amasya’dan kredi çekip kendisini dinlemeye gelen Urfalı hayranını sahnesine davet etti ve birlikte şarkı söyledi. Büyük sevgi karşısında duygulanan sanatçı, hayranının kredi borcunu kapatacağını açıklayarak, salondan büyük alkış aldı.

Rotasını Nepal'e çevirdi

Şarkıcı Buray, önceki gün Bebek’te düzenlenen bir yeni yıl partisine katıldı. Çıkışta gazetecilerle sohbet eden sanatçı, yeni yerler görmeyi çok sevdiğini söyleyerek, Kolombiya ve Amazon Ormanları’nın ardından yeni rotasının Nepal ve Maldivler olacağını söyledi. “Dünyada 192 ülke var. Ben 50’sini gördüm. Gezegenin her köşesi ayrı güzel” diyen sanatçı, bir muhabirin “Uzay turizmine nasıl bakıyorsunuz?” sorusuna “Param yeterse Elon Amca’mızdan ricacı olabiliriz” sözleriyle karşılık verdi.