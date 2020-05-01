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Haber Giriş: 01.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Gülben Ergen: Yaşlılara 1 saat izin verilsin

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Gülben Ergen: Yaşlılara 1 saat izin verilsin
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Gülben Ergen, 65 yaş üstüne getirilen yasak nedeniyle evden çıkamayan annesi Gülser Ergen’in isteklerini sosyal medyada dile getirdi...

“Annemle geçen günümün gecemin keyfi tarifsiz. Nasıl uyumlu, nasıl kaygısız, nasıl özenli ve dikkatli. ‘Yaşlılara 1 saat yürüyüş izni verseler’ diyor sadece. Bacakları açılırmış, bir markete gidermiş, mahallesindeki esnafı bir görür, hatır sorarmış.”

 “Maskesini de takarmış. Vallahi insan görmeyi pek özlemiş. Neyse ki dizileri ve kitapları varmış ama böyle de olmazmış. 65 yaş üstünün de ruh sağlığı varmış. Beden sağlığı kadar önemliymiş. Neyse isyan etmiyormuş, buna da şükürmüş.”

 

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