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Haber Giriş: 18.08.2020 - 07:38,Son Güncelleme:

Gülben Ergen: Servetim çocuklarım!

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Gülben Ergen: Servetim çocuklarım!
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GÜLBEN Ergen, Almanya’da Türkçe olarak yayımlanan Vitrin dergisinin yaz sonu sayısının kapağında yer aldı.

 Mustafa Erdoğan’la evliliğinden Atlas, Ares ve Güney adında 3 oğlu bulunan sanatçı, aile hayatıyla ilgili şunları söyledi: “Hayattaki en büyük servetim çocuklarım. Onlar benim elim, kolum, bedenimin bir parçası. ‘Aman imajım şöyle görünür, böyle olur’ diye kendimi saçma sapan şekilde kısıtlamıyorum. ‘Çocuklar Gülsün Diye Derneği’nin başkanıyım. 40 anaokulu açmışız ve her gittiğim programda, röportajda çocuklardan bahsetmemem mümkün değil.”

Gülben Ergen: Servetim çocuklarım

 

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