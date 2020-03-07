Gülben Ergen: Gençleşmek için evimi vermem
Eser Yenenler’in programı EYS’nin önceki akşamki konukları Ebru Şallı ve Gülben Ergen oldu.
Şallı, programın konuk müzesine pilates çemberini hediye etti. Ayrıca Yenenler’le birlikte spor yapmaya çalıştı.
Gülben Ergen ise program sırasında Yenenler’in sorularına samimi yanıtlar verdi:
◊ “Bir daha asla dedikten sonra yaptığın bir şey oldu mu?” sorusuna şarkıcı, “Neredeyse her türlü özel hayat seçimi” cevabını verdi.
◊ Ergen, “20 yıl gençleşeceksin, ama mal varlığını ve şöhretini kaybedeceksin” sorusuna şu yanıtı verdi: “Cildim güzelleşecek diye evimi veremem. Bu zamana kadar neye sahip olduysam krediyle aldım. Onun için geri veremem.”
◊ Şarkıcı, 20 yıl önce oyunculukta kariyer yapmak istediğini söyledi ve ekledi: “Ama şarkıcılıkta iş ciddiye gitmeye başladı. Ve bugün hayatımı şarkı söyleyerek idame ettiriyorum.”
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