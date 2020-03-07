Gülben Ergen: Gençleşmek için evimi vermem

Şallı, programın konuk müzesine pilates çemberini hediye etti. Ayrıca Yenenler’le birlikte spor yapmaya çalıştı.



Gülben Ergen ise program sırasında Yenenler’in sorularına samimi yanıtlar verdi:



◊ “Bir daha asla dedikten sonra yaptığın bir şey oldu mu?” sorusuna şarkıcı, “Neredeyse her türlü özel hayat seçimi” cevabını verdi.



◊ Ergen, “20 yıl gençleşeceksin, ama mal varlığını ve şöhretini kaybedeceksin” sorusuna şu yanıtı verdi: “Cildim güzelleşecek diye evimi veremem. Bu zamana kadar neye sahip olduysam krediyle aldım. Onun için geri veremem.”



◊ Şarkıcı, 20 yıl önce oyunculukta kariyer yapmak istediğini söyledi ve ekledi: “Ama şarkıcılıkta iş ciddiye gitmeye başladı. Ve bugün hayatımı şarkı söyleyerek idame ettiriyorum.”





