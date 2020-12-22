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Haber Giriş: 22.12.2020 - 10:02 | Son Güncelleme:

Gülben Ergen coronavirüse yakalandı

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Gülben Ergen coronavirüse yakalandı
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Gülben Ergen'in 10 gün önce corona virüse (Covid-19) yakalandığı öğrenildi. Ergen, tedavi sürecini evinde geçirirken corona virüsün ağır semptomlarına maruz kalmadı.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, corona virüse yakalandı. Menajeri Özgür Aras'tan edinilen bilgiye göre Ergen'in corona virüs testi 10 gün önce pozitif çıktı. Ergen, evde tedavi olurken çocuklarını babaları Mustafa Erdoğan'a teslim etti.

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