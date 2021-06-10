Gülay'dan kötü haber...3'üncü kez kansere yakalandı

'Cesaretin Var mı Aşka?' şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran Şarkıcı Gülay, son yıllarda sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Birer yıl arayla mesane ve böbrek tümörü ameliyatı geçiren şarkıcı, son olarak 2019 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle hastanede uzunca süre tedavi gördü.

Pandemi nedeniyle uygulanan yasaklar kalkınca tatil için Bodrum’daki kız kardeşi Nilüfer Sezer’in yanına giden Gülay, burada sağlık sorunları yaşayınca Milas Devlet Hastanesi’ne gitti.

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu'nun haberine göre, şarkıcıyı muayene eden doktorlar, rahim kanserinden şüphelendi. Biyopsi için alınan parçanın tahlili ‘rahim kanseri’ olarak çıkınca, şarkıcı uçakla İstanbul’a döndü.

Gülay, bundan sonraki tüm teşhis, ameliyat ve tedavi sürecini daha önce de yattığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçirecek.

Çevresindeki çoğu kişiyi kanserden kaybeden Gülay, hastalıkta erken tanının önemini vurgulamak ve kanserle mücadele eden çocuklara destek olmak için saçlarını kazıtmıştı.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?