Haber Giriş: 19.02.2020 - 15:35,
Gül Ergi kedisini yarışmaya hazırlıyor
Mal varlığını Darüşşafaka’ya bağışladığı haberleriyle gündeme gelen koleksiyoner ve sanat danışmanı Gül Ergi, ‘Baby Chanel’ adını verdiği kedisini güzellik yarışmasına hazırlıyor.
17 Şubat Dünya Kediler Günü’nde kedisiyle fotoğrafını “Canım kızım” notuyla Instagram’da paylaşan Ergi, sosyal medyada da fenomen haline gelen kedisini yakında düzenlenecek bir güzellik yarışmasına sokacak.
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