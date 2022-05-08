"Green card çıktı, değerlendirmek istedim" Oyuncu Erdem Baş New York'a taşındı

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ABD yolculuğu öncesi İstanbul Havalimanı'nda sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Baş, "Yaklaşık 2 saat sonra ABD'ye uçuyorum. Yeni bir hayat yeni bir macera beni bekliyor. Ailem geride kaldı kızım ve karım ama geçici bir süre için. Önce benim gitmem gerekiyor, kızımın pasaportu yok daha çok küçük. İnşallah onları da Temmuz'da yanıma alacağım. 'Türkiye bir oyuncu kaybetti, ABD bir aktör kazandı' diyebiliriz. Nasıl gidiyorsun? diyen olursa 'green card' çıktı. Bundan sona ABD'de yaşayacağım. " dedi.

