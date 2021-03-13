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Haber Giriş: 13.03.2021 - 16:59 | Son Güncelleme:

Grammy 2021 ne zaman yapılacak? Grammy ödülleri için geri sayım başladı

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Grammy 2021 ne zaman yapılacak? Grammy ödülleri için geri sayım başladı

Grammy ödülleri için geri sayım başladı. Grammy 2021 için Ocak ayında bir program düzenlemeyi düşünen organizasyon, Koronavirüs vakalarındaki artış dolayısıyla tarihin ertelendiğini duyurmuştu. Peki, Grammy 2021 ödülleri ne zaman verilecek? İşte, prestijli ödül töreni hakkında detaylı bilgiler

Grammy 2021 ödül töreni için geri sayım başladı. Normal şartlar altında Ocak ayında yapılması planlanırken Koronavirüs vakaları dolayısıyla ertelenen Grammy 2021, bu yıl bahar aylarında gerçekleşecek. Koronavirüs vaka sayılarının artması ve organizasyonun risk teşkil etmesi dolayısıyla gerçekleşen erteleme, organizasyonun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 14 Mart 2021 tarihine gerçekleşti. 

Grammy 2021 ödül töreninin 14 Mart Pazar günü gerçekleşmesi bekleniyor.

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