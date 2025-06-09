Gözyaşları içinde nişanlanmıştı... İki yıl sonra mutlu sona ulaştılar...Damat kollarında uçurdu

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Evlenip el ele yeni hayatlarına uçan çiftlere dün de tanıdık iki isim eklendi...

Damat tarafı dünyanın çok tanıdığı biri değil aslında... Ama gelin, öyküsü filmlere ya da romanlara konu olacak kadar ilginç bir ünlü aileye mensup.

Durum böyle olunca da bu düğün bütün dünyanın meraklı bakışlarını üzerine çekti.

TEKNİK OLARAK 'KRALİYET DÜĞÜNÜ'

Kimlerin evlendiğini hemen söyleyelim...

İran'ın son şahı Muhammed Rıza Pehlevi ile karısı İmparatoriçe Farah Pehlevi'nin 'nın torunu İman Pehlevi ile Amerikalı iş insanı Bradley Sherman.

Bir bölümü masal gibi güzelliklerle, bir bölümü de büyük acılarla dolu hayatında dört çocuk büyüten eski imparatoriçe Farah Pehlevi de böylece torununun mürüvvetini görmüş oldu.

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Aslına bakılırsa gelin İman Pehlevi, artık dedesinin tahtı ve tacı tarihe karışmış olsa da teknik olarak bir prenses. Çünkü babası, Rıza Pehlevi, İran'ın son şahının dört çocuğundan en büyüğü yani veliahtıydı…

Eğer tarih akışında gitseydi gelinin babası Rıza Pehlevi şu anda tahtta olacaktı. Annesi Yasmine Pehlevi de imparatoriçe olarak taç giyecekti.

Bu yüzden de İman ile Bradley Sherman'ın düğünü dünya basınında "kraliyet düğünü" olarak adlandırılıyor.

İKİ YILDIR BU DÜĞÜNÜ BEKLİYORLARDI

İman Pehlevi ile Bradley Sherman'ın düğününe dönecek olursak... ABD'de yaşayan çift bundan iki yıl önce kumsalda düzenlenen bir törenle nişanlandı.

İman Pehlevi, bir süredir birlikte olduğu Bradley Sherman, kırmızı gül yaprakları arasında önünde diz çöküp evlenme teklif edince mutluluk gözyaşlarına boğuldu.

Aradan geçen zaman içinde düğün hazırlıklarını sürdüren İman Pehlevi ile Bradley Sherman, geçen mayıs ayında New York'ta resmi nikah kıydı....

İki genç dün gece de düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

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Gelin İman ve yakın arkadaşları tören sırasında çekilen bir dizi fotoğrafı Instagram sayfalarında paylaştı.

GELİNLİĞİNİN ÜZERİNDEKİ İŞLEMELER DİKKAT ÇEKTİ

31 yaşındaki İman Pehlevi düğünü için sade ama şık bir gelinlik tercih etti.

Düşük omuzlu gelinliğinin bel kısmındaki fiyonk dikkat çeken ayrıntılardan biriydi. Gelinliğin üzeri ve duvağın kenarları ise el işlemesi desenlerle süslüydü..

Uzun saçlarını sade bir şekilde yarım topuz yapan İman'ın nişan yüzüğü, bir bilezik ve bir çift küpe dışında takı takmaması da gözden kaçmadı.

İman babasıyla el ele damada doğru ilerlerken gelinliğinin üzerine giydiği bir parçayla farklı bir görünüm sergiledi.

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Sonrasında da üzerindeki uzun kollu parçayı çıkarıp düşük omuzlu kısmıyla devam etti geceye.

Eğlence kısmında ise İman daha farklı bir kıyafetle konukların arasındaydı.

Damat Bradley Sherman ise bu özel gününde siyah takım elbise giydi.

İman Pehlevi'nin gelinliğinde ünlü moda markası Elie Saab'ın imzası vardı.

Gelinliğin üzerindeki ve duvağın kenarlarındaki işlemeler de dikkat çekti.

Gelini damada babası Rıza Pehlevi teslim etti.

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Masal gibi hayatı bir anda ellerinden uçup giden Farah Pehlevi, torununun mürüvvetine büyük bir mutluluk içinde tanıklık etti.





Genç çift, geçtiğimiz ay New York'ta resmi nikah kıymıştı

GÖZYAŞLARI İÇİNDE NİŞANLANMIŞTI

İman Pehlevi ile Bradley Sherman bundan iki yıl önce kumsalda nişanlanmıştı. Aile üyeleri o mutlu anları da sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.

Paylaşılan fotoğraflara göre Bradley Sherman, evlilik teklifi ve nişan yüzüğünü vermeden önce kumsalda küçük bir hazırlık yaptı.

Kumların üzerini gül yapraklarıyla donatan Sherman, sonra da sevgilisi Iman'ın önünde diz çöküp ona evlenme teklif etti ve değerli bir taşla süslü bir nişan yüzüğü verdi.

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Genç kızın ise o anlarda gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Gelin adayı Iman'ın annesi Yasmine ve babası Rıza, Instagram sayfalarında o mutlu anları kayıt altına alan fotoğrafları " Bizim tatlı Iman'ımız bu hafta sonu nişanlandı. O ve Bradley üç yıldır flört ediyorlardı. Onların ilişkisinin gelişip "çiçek açmasına" hepimiz tanıklık ettik. Bundan böyle yaşamlarını birbirlerine adamaya söz verdikleri için çok mutluyuz" mesajı eşliğinde paylaştı.

62 yaşındaki Rıza Pehlevi ile 56 yaşındaki karısı Yasmine'in İman dışında 33 yaşında Nur ve babaannesiyle aynı adı taşıyan 21 yaşında Farah adlı bir kızı daha bulunuyor.







BABAANNESİ VE DEDESİNİN DÜĞÜNÜNÜ DÜNYA İZLEMİŞTİ

İman'ın düğününün bu kadar ilgi görmesinin nedeni ailesinin geçmişi. Hiç tanışmadığı dedesi Muhammed Rıza Pehlevi ile babaannesi Farah Pehlevi, 1959 yılında gösterişli bir törenle evlendi.

O sırada evlilik öncesi adıyla Farah Diba, henüz 21 yaşında bir genç kızdı. Şah Muhammed Rıza ise 40 yaşındaydı. İran'ın son şahı olarak tarihe geçen Rıza Pehlevi, Farah'dan önce iki evlilik daha yapmıştı.

1979 yılında İran'da yaşanan devrimin ardından Muhammed Rıza Pehlevi ile Farah Pehlevi ülkeyi terk etti. Son şah 1980'de son nefesini verdi. Bugün 84 yaşında olan karısı Farah Diba, hayatını ABD ve Fransa'da sürdürüyor.

Bu arada Farah Pehlevi'nin dört çocuğundan ikisini genç yaşta toprağa verdiğini, büyük oğlu Rıza ile büyük kızı Farahnaz'ın hayatta kaldığını hatırlatalım.