Gözyaşları içinde ayrılmışlardı: Eski sevgilisinin okul arkadaşından bir bebeği olmuş!

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HARRY'NİN DÜĞÜNÜNDE NEREDEYSE AĞLAYACAKTI

O kişi de Prens Harry'nin, 2004 ile 2011 arasında inişli çıkışlı bir ilişki yaşadığı Chelsy Davy. Zengin bir aileden gelen Zimbabwe doğumlu Davy'nin günün birinde İngiliz kraliyet ailesine gelin olacağına herkes o kadar inanmıştı ki ayrılıklarının da yine barışmayla sonuçlanacağı düşünüldü. Ama öyle olmadı. Harry ile Chelsy, gerçekten ayrıldılar. Fakat öte yandan Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğününe de konuk olarak katılan Chelsy Davy'nin ağlamaklı görüntüsü dünya basınının manşetlerine de çıkmıştı.

BEBEĞİN BABASINI DA SIR GİBİ SAKLIYORDU

Chelsy Davy, Prens Harry'den ayrıldıktan sonra özel hayatıyla çok gündeme gelmedi. Fakat son dönemde yine İngiliz basınının manşetlerine çıkıyor. Bunun nedeni de Chelsy Davy'nin gözlerden uzak bir şekilde bir erkek bebek sahibi olması. 36 yaşındaki Davy, hamileliği süresince de gözlerden uzak kalma, dikkat çekmeme konusunda o kadar başarılıydı ki bu haber duyanları şoke etti. Üstelik, bu yılın ilk ayında dünyaya gelen bebeğin babası da bir sır gibi saklanıyordu.

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PRENS HARRY İLE AYNI OKULDAN MEZUN OLDU

Fakat sonunda gerçek ortaya çıktı. İngiliz basınında yer alan iddialara göre Leo adı verilen bebeğin babası, Prens Harry'nin de mezun olduğu Eton Collage'i bitiren Sam Cutmore Scott. 37 yaşındaki Cutmore- Scott, ünlü ve soylu ailelerin çocuklarının devam ettiği Eton Collage'da Harry'nin bir sınıf üstünde öğrenim görüyordu. Daha sonra da Oxford Üniversitesi'nden mezun oldu. Her ne kadar çok yakın olmasalar da Chelsy Davy'nin eski sevgilisi Prens Harry ile bebeğinin babası Sam Cutmore- Scott, okul arkadaşıydı. Bu arada Cutmore- Scott'ın başarılı bir otel işletmecisi olduğunu da ekleyelim.

Chelsy Davy ile Sam Cutmore- Scott'ın evlenip evlenmediği ise bilinmiyor. Bu arada Cutmore- Scott'ın kardeşi Jack'in bir oyuncu olduğunu ve yönetmenliğini Christopher Nolan'ın Oscar ödüllü filmi Tenet'in yanı sıra Deception'da rol aldığını hatırlatalım.

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LÜKS BİR SEYAHAT ŞİRKETİ VAR

Prens Harry ile yaşadığı inişli çıkışlı aşkın yanı sıra hızlı hayatıyla da dikkat çeken Chelsy Davy, bir mücevher markası ise lüks bir seyahat şirketinin de kurucusu.

HERKES ONLARI BİRBİRİNE ÇOK YAKIŞTIRIYORDU

Prens Harry ile Chelsy Davy'nin evleneceğine de bir dönem kesin gözüyle bakılıyordu. O dönemde kraliyet yorumcularına göre Harry ile Davy, ideal bir çiftti. Hem de her anlamda... Chelsy Davy, Zimbabwe'de doğdu. Babası milyarder bir işadamı annesi ise 1973 yılının Rodezya güzeli. Kendisinden büyük bir erkek kardeşi olan Chelsy Davy, öğrenimini İngiltere'de tamamladı. Ünlü Cheltenham kız okulundan mezun oldu.

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DÜĞÜNÜNE KATILDI

Prens Harry ile Chelsy Davy, 2004 yılında tanıştı. 2011 yılında yolarını kesin olarak ayırana kadar da inişli çıkışlı bir ilişki yaşadı. Bir iddiaya göre de Harry Meghan Markle ile evleninceye kadar da dostlukları sürdü. Hatta Harry düğününden önce Davy ile telefonda duygu dolu bir konuyşma yaptı. İkisinin de bu konuşma sırasında gözyaşlarını tutamadığı da ileri sürülenler arasında. Dostlukları belli ki güçlüydü çünkü Chelsy Davy, Harry'nin düğününe de katıldı. Hatta gergin ve biraz da üzüntülü yüz ifadesi nedeniyle neler kaçırdığına üzüldüğü bile ileri sürüldü. Prens Harry'nin Chelsy Davy'den sonraki sevgilisi ise Cressida Bonas oldu. Davy, zengin bir iş insanının kızıydı, Bonas da aristokrat bir ailenin kızı. Fakat Harry, sonunda 'hayatının aşkını' yani Meghan Markle'ı uzaklarda, ABD'de buldu.

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GÖZYAŞLARI İÇİNDE VEDALAŞTIKLARI İLERİ SÜRÜLDÜ

Prens Harry'nin, Meghan Markle ile düğünü öncesinde Chelsy Davy ile telefonda bir veda konuşması yaptığı da basına yansımıştı. O dönemdeki haberlere göre Prens Harry, Meghan Markle ile evlenmeden birkaç gün önce yedi yıl birlikte olduğu eski sevgilisi, ilk büyük aşkı Chelsy Davy'yi arayarak veda konuşması yaptı. İngiliz basınına yansıyan haberlerde Prens ile yedi yıl boyunca bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı ilk büyük aşkı, eski sevgilisi Davy'nin telefonda vedasının da duygu dolu olduğu ileri sürüldü.

YÜZ İFADESİ ÇOK DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Daily Express gazetesine konuşan bir kaynak "Bu onların son konuşmasıydı. Chelsy çok duygusaldı, gözyaşları içindeydi ve neredeyse düğüne gitmekten de vazgeçecekti" dedi. Chelsy Davy, Prens Harry ile Meghan Markle'ın nikah törenine katıldı. Genç kadının, nikah sırasında duygusal açıdan zor anlar yaşadığı kameralara da yansımıştı. Chelsy Davy, törenin ardından düzenlenen öğle yemeğine de katıldı. Ancak, Vanity Fair dergisinin haberine göre Davy, akşamki eğlenceye gitmedi.

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O BAŞKA BİR HARRY İLE EVLENDİ

Prens Harry, evlenmeden önce çok konuşulan aşklarından birini de Cressida Bonas ile yaşamıştı. Hatta Harry'nin onunla da evleneceği çok konuşulmuştu. Fakat Bonas ile Harry yollarını ayırdılar. Cressida Bonas, 2020 yılında Harry Wentworth-Stanley ile evlendi.

KISA SÜRE FLÖRT EDİP HEMEN EVLENDİLER

Prens Harry, çok konuşulan bu uzun süreli aşkların sonunda Meghan Markle ile evlendi. Diğerleri gibi uzun süre flört etmediği Markle ile hemen evlilik kararı vermesi herkesi şaşırttı. Çift şimdi ABD'de iki çocuklarıyla birlikte mutlu bir hayat sürüyor.