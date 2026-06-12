Gözü öz babasını bile görmeyen insan eski kocasına acır mı hiç! Yaşlı başlı adam kapısında yalvarmaya başladı

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Herkes genetik olarak çok şanslı bu iki insanın çocuklarının nasıl görüneceğini merak edip dururdu. Bu merak giderildi giderilmesine ama Brangelina çiftinin de yerinde yeller esmeye başladı artık.

Kısacası bütün bu güzellikler ve tatlı telaş çoktan tarihe karıştı.

Artık bir zamanların Brangelina'sı anılınca herkesin aklına aşk değil kavga geliyor. Eski çiftin neredeyse 10 yıl süren, sadece kendilerini değil hayranlarını da bezdiren kavgası.

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Diğer yandan bu kavga tam olarak da bitmiş değil üstelik.

ALTI ÇOCUK İLE BABALARININ ARASINA BUZ DAĞLARI GİRDİ

Angelina Jolie ve Brad Pitt ile ilgili olarak en çok konuşulan ayrıntı üçü biyolojik, üçü evlatlık altı çocukları.

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Bu çocukların tümü Brad Pitt'e sırtlarını dönmüş durumdalar. Daha da ötesinde ikizlerden Knox Leon hariç hepsi de Brad Pitt'in soyadını kullanmama konusunda kararlı.



Değil babalarını istemek ondan gelen soyadını bile istemiyorlar. Birer birer Pitt soyadını isimlerinden sildiriyorlar.

Aslında Angelina Jolie'nin geçmiş hayatını bilenler için bu durum sanki tarihin tekrar etmesi gibi.

Brangelina'nın çocukları birer birer babaları Brad Pitt'ten gelen soyadını reddediyor.





ANGELINA İÇİN TARİH TEKRAR ETTİ

Çünkü şimdi altı çocuğunun babaları Brad Pitt'i hayatlarında istememesi gibi Angelina Jolie de babası, ünlü oyuncu Jon Voight'i hayatından çıkardı.

Onunla yıllardır görüşmüyor hatta soyadını bile kullanmıyor.

İşte şimdi Jolie ve babası Jon Voight cephesinden yeni bir haber geldi.

Buna göre Jon Voight, eski karısı Marcheline Bertrand ile evliliğinden dünyaya gelen 51 yaşındaki kızı Angelina Jolie ile barışmak istiyor.

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Hatta bunun için yalvarıyor bile.





BABASI JON VOIGHT BARIŞMAK İÇİN YALVARIYOR

87 yaşındaki Voight'in böylesine yalvarması ve hatta barışmak için acele etmesi nedensiz değil.

İnsanın aklına ilk olarak oyuncunun artık hayatının sonbaharında olduğu ve bu dünyadaki zamanının giderek azaldığını düşünmesi gelebilir.

Bu doğru elbette. Ama tek neden bu değil.

Jolie, altı çocuğunu da yanına alıp ABD dışında kendine yeni bir hayat kurmayı planlıyor. Bunun için de ikizleri Vivienne Marcheline ve Knox Leon'un 18 yaşına girmesini beklemek zorundaydı.

İkizler de önümüzdeki ay 18 yaşına geliyor. Yani artık reşit olacaklar. Ondan sonra da Jolie, çocuklarını babaları Brad Pitt'ten uzağa götürebilecek.

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İşte Jon Voight'in kızıyla bir an önce barışmak için acele etmesinin bir nedeni de bu.





KIZI ABD'DEN TAŞINMADAN ÖNCE KÜSLÜĞÜ BİTİRMEK İSTİYOR

Emektar oyuncuya yakın bir kaynak, artık iyice yaşlanan ve duygusallaşan Voight'in kızı ABD'yi terk ederse bir daha onu görememekten korktuğunu söyledi. Bu yüzden ülkeden gitmeden önce kızıyla arasını düzeltmek istiyor.

Baba ile kızına yakın kaynaklara göre Angelina Jolie ile Jon Voight yıllardır konuşmuyorlar ve görüşmüyorlar. Ama bunun nedeni Voight'in ilgisizliği değil.

Tam tersine önemli ve özel günlerde kızıyla bağlantı kurmaya çalışıyor. En büyük umudu da bir gün aralarındaki bütün bu gerilimi bir yana koymak.

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Angelina Jolie ile babası Jon Voigh'in ilişkisinin kopmasının neredeyse 30 yıla yaklaşan bir tarihi var.





' KIZIMIN RUHSAL SORUNLARI VAR' DEDİ, İPLER KOPTU

Voight, 2002 yılında verdiği bir röportajda kızı Angelina'nın bazı ruhsal sorunları olduğunu söylemişti. Bu arada Jolie de babasının soyadı olan Voight'i kullanmamaya başladı.

Kısa bir süre için araları düzelir gibi olsa da küslük bitmek bilmedi.

Yakın çevresinin söylediğine göre torunlarıyla hiçbir anlamlı ilişki kuramamış olması Jon Voight'in kalbini çok kırıyor. Hepsinin de ötesinde kızını çok özlüyor. Aslında ülkeden gitme kararı da onu üzüyor.

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Voight'e yakın bu kaynak "Angelina, Hollywood'dan kaçmadan önce belki de son bir kez onu görmek istiyor" sözleriyle anlattı durumu.

Yine söylenenlere göre Voight kızının artık bu hayattan ve çevreden bunalıp gitmek istemesini anlıyor. Bir türlü anlayamadığı nokta ise yaşlı babasına olan soğukluğunun bir türlü neden yumuşamadığı.

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Angelina Jolie'nin babasına olan öfkesi o kadar kolay bitecek gibi de değil diğer yandan. Öncelikle annesi Marcheline Bertrand'ı aldatmış olmasını bir türlü hazmedemiyor.

Üstelik bunu defalarca yapmış olmasını bilmek onun için daha da yaralayıcı.

Bütün bu öfke yüzünden de Jolie, babasının Voight soyadını yasal olarak sildirdi ve sadece Angelina Jolie olarak anılmayı tercih etti. Jolie 12 Eylül 2002'de resmen Voight soyadını kullanmayı bıraktı.





Bu arada Marcheline Bertrand'ın 2007 yılında 56 yaşındayken hayata veda ettiğini hatırlatalım.