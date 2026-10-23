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Gözlerini bir gün kaldırımda açtı… 13 yıldır her sabah 6’da toplantıda: Şükür ki artık hapse girmiyorum!

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#Josh Brolin#Alkolizm#Hollywood
Gözlerini bir gün kaldırımda açtı… 13 yıldır her sabah 6’da toplantıda: Şükür ki artık hapse girmiyorum
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 13:29

Sinema dünyasının ünlü ismi uzun yıllar önce tutuklanmasına bile yol açan ve neredeyse hem hayatının hem de kariyerinin ellerinden kayıp gitmesine ramak kala kurtulduğu korkunç bağımlılığıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.

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Hollywood’un efsane ismi James Brolin’in oğlu olan Josh Brolin, kendisi de babası gibi oyunculuk mesleğini seçmiş ve o da sinema dünyasının başarılı yıldızlarından biri olmuştu.

Gençlik yıllarında bağımlılık sorunları yaşayan ünlü yıldız durumu artık kariyerini ve özel hayatını etkiler hale gelince yaşananlara dur dedi.

Gözlerini bir gün kaldırımda açtı… 13 yıldır her sabah 6’da toplantıda: Şükür ki artık hapse girmiyorum

Josh Brolin, on yılı aşkın süredir nasıl ağzına içki koymadığından ve alkolizmden nasıl kurtulduğundan bahsettiği bir röportaj verdi.

Ünlü oyuncu bir sabah alkol yüzünden bir kaldırımda uyandıktan sonra, ayık kalabilmek için artık her gün sabah 6'da Adsız Alkolikler (Alcoholics Anonymous) toplantılarına katılıyor.

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Oscar adayı 58 yaşındaki oyuncu, Telegraph gazetesine konuştu ve içkiyi bırakmanın hayatını düzeltmesinin tek yolu olduğunu belirtti.

Gözlerini bir gün kaldırımda açtı… 13 yıldır her sabah 6’da toplantıda: Şükür ki artık hapse girmiyorum

Brolin o anları, "Yine evimin önündeki kaldırımda uyandım; bu, hayatımda bir yol ayrımı gibiydi. Hayatımın geri kalanında hangi yöne gidecektim?" sözleriyle anlattı.

Brolin, 2013 yılının ilk gününde, Los Angeles'ın Santa Monica kentinde geçirdiği hareketli bir gecenin ardından, kamuya açık alanda sarhoş olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Gözlerini bir gün kaldırımda açtı… 13 yıldır her sabah 6’da toplantıda: Şükür ki artık hapse girmiyorum

Polis tarafından bir kaldırımda bulunan oyuncu, kendine gelene kadar yerel bir karakolda tutulmuştu. Brolin, bu olayın hemen ardından rehabilitasyon sürecine girdi ve sonrasında Adsız Alkolikler grubuna katıldı.

Telegraph'a verdiği demeçte, "Ayık olmaktan büyük keyif alıyorum," diyen Brolin, "Şu anki hayatım, içki içtiğim dönemlere kıyasla çok daha eğlenceli; üstelik artık hapse de girmiyorum, bu da işin en güzel yanı" diye ekledi.

Gözlerini bir gün kaldırımda açtı… 13 yıldır her sabah 6’da toplantıda: Şükür ki artık hapse girmiyorum

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Ünlü oyuncu şimdilerde sağlığına son derece odaklanmış durumda; düzenli olarak spor salonuna gidiyor ve büyük yapımlardaki rolleri için hazırlandığı dönemlerde ekmek, şeker ve makarnayı hayatından çıkardığı bir beslenme düzeni uyguluyor.

İlk kez 1986 yapımı "The Goonies" (Define Avcıları) filminde, henüz bir gencecikken şöhreti yakalayan oyuncu, alkolü bıraktıktan sonra kariyerini yeniden rayına oturtmayı başardı.

Gözlerini bir gün kaldırımda açtı… 13 yıldır her sabah 6’da toplantıda: Şükür ki artık hapse girmiyorum

2015 yılında Denis Villeneuve'ün "Sicario" filminde rol aldı; ardından "Everest", "Avengers: Infinity War", "Deadpool 2" gibi gişe rekorları kıran yapımlarda ve geçen yıl vizyona giren "Weapons" filminde boy gösterdi.

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Brolin, üçüncü bölümü aralık ayında gösterime girecek olan "Dune" serisinin de başrol oyuncularından biri.

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#Josh Brolin#Alkolizm#Hollywood

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