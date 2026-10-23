Gözlerini bir gün kaldırımda açtı… 13 yıldır her sabah 6’da toplantıda: Şükür ki artık hapse girmiyorum!

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Hollywood’un efsane ismi James Brolin’in oğlu olan Josh Brolin, kendisi de babası gibi oyunculuk mesleğini seçmiş ve o da sinema dünyasının başarılı yıldızlarından biri olmuştu.

Gençlik yıllarında bağımlılık sorunları yaşayan ünlü yıldız durumu artık kariyerini ve özel hayatını etkiler hale gelince yaşananlara dur dedi.

Josh Brolin, on yılı aşkın süredir nasıl ağzına içki koymadığından ve alkolizmden nasıl kurtulduğundan bahsettiği bir röportaj verdi.

Ünlü oyuncu bir sabah alkol yüzünden bir kaldırımda uyandıktan sonra, ayık kalabilmek için artık her gün sabah 6'da Adsız Alkolikler (Alcoholics Anonymous) toplantılarına katılıyor.

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Oscar adayı 58 yaşındaki oyuncu, Telegraph gazetesine konuştu ve içkiyi bırakmanın hayatını düzeltmesinin tek yolu olduğunu belirtti.

Brolin o anları, "Yine evimin önündeki kaldırımda uyandım; bu, hayatımda bir yol ayrımı gibiydi. Hayatımın geri kalanında hangi yöne gidecektim?" sözleriyle anlattı.

Brolin, 2013 yılının ilk gününde, Los Angeles'ın Santa Monica kentinde geçirdiği hareketli bir gecenin ardından, kamuya açık alanda sarhoş olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Polis tarafından bir kaldırımda bulunan oyuncu, kendine gelene kadar yerel bir karakolda tutulmuştu. Brolin, bu olayın hemen ardından rehabilitasyon sürecine girdi ve sonrasında Adsız Alkolikler grubuna katıldı.

Telegraph'a verdiği demeçte, "Ayık olmaktan büyük keyif alıyorum," diyen Brolin, "Şu anki hayatım, içki içtiğim dönemlere kıyasla çok daha eğlenceli; üstelik artık hapse de girmiyorum, bu da işin en güzel yanı" diye ekledi.

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Ünlü oyuncu şimdilerde sağlığına son derece odaklanmış durumda; düzenli olarak spor salonuna gidiyor ve büyük yapımlardaki rolleri için hazırlandığı dönemlerde ekmek, şeker ve makarnayı hayatından çıkardığı bir beslenme düzeni uyguluyor.

İlk kez 1986 yapımı "The Goonies" (Define Avcıları) filminde, henüz bir gencecikken şöhreti yakalayan oyuncu, alkolü bıraktıktan sonra kariyerini yeniden rayına oturtmayı başardı.

2015 yılında Denis Villeneuve'ün "Sicario" filminde rol aldı; ardından "Everest", "Avengers: Infinity War", "Deadpool 2" gibi gişe rekorları kıran yapımlarda ve geçen yıl vizyona giren "Weapons" filminde boy gösterdi.

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Brolin, üçüncü bölümü aralık ayında gösterime girecek olan "Dune" serisinin de başrol oyuncularından biri.