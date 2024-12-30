Gözlerimden ve pençelerimden korkmayan kızım! O da kameralara alıştı

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Her ne kadar sonradan arası açılsa ve hala tam olarak barışmasa da Jolie, babası Voight sayesinde birkaç adım önde başladığı Hollywood kariyerinde artık kendi kanatlarıyla uçuyor.

Sadece oyuncu olarak değil sinema yönetmeni ve hatta tiyatro yapımcısı olarak da çoktandır kendini kanıtladı. Özetle Jolie, Hollywood'un en nüfuzlu yıldızlarından biri. Eşsiz güzelliği de cabası!

Bir zamanlar büyük bir aşk yaşadığı Brad Pitt ile olaylı boşanması hala yasal olarak sonuçlanmayan Jolie, çoktandır üçü evlatlık üçü biyolojik altı çocuğuyla birlikte yeni bir hayat kurdu.

Artık babalarının soyadını bile istemeyen çocuklarını kendi mesleğiyle de tanıştırdı bile.

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ÇOCUKLARI DA ONUN MESLEĞİNE ALIŞIYOR

Başta evlatlık çocukları Maddox ve Pax Thien olmak üzere tüm çocuklarını da gencecik yaşlarından itibaren gösteri dünyasının kamera arkası konusunda tecrübe edinerek yetiştiriyor Jolie.

İki oğlu onunla birlikte birçok sinema filminin kamera arkasında çalıştı.

Kızı Zahara, moda konusunda annesiyle işbirliği içinde. Shiloh her ne kadar onunla birlikte çalışmasa da dansçı olma konusunda çok kararlı.

İkizlerinden Knox Leon şimdilik bu konuda herhangi bir adım atmadı ama dünyaya onunla aynı gün gözlerini açan Vivienne Marcheline çoktan annesiyle ortak bir işe imzasını attı bile.

16 yaşında olan Vivienne Marcheline, Angelina Jolie'nin yapımcılığını üstlendiği The Outlanders adlı tiyatro eserinde yapım asistanlığını üstlendi.

Altı çocuğuyla toplu halde bazen alışverişe bazen yemeğe gittiği bilinen Jolie sık sık da onlara teker teker zaman ayırıyor...

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KIZI ARTIK KAMERALARA ALIŞTI

İşte geçtiğimiz günlerde de bu konuda sıra Vivienne Marcheline'e geldi.

Jolie ile Pitt'in en utangaç ve kamera karşısında en tutuk görünen çocuğu olarak bilinen Vivienne o gün paparazzi objektifleri karşısında her zamankinden çok daha rahattı.

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Hatta sanki hiçbir şey olmamış gibi annesiyle konuşup gülümsediği bile görüldü.

Aslına bakılırsa Vivienne Marcheline, 5 yaşından bu yana anne mesleğine yabancı değil. Daha o o yaşındayken 2014 tarihli Maleficent adlı filmde küçücük bir rolde yer aldı.

Her ne kadar sıkılgan görünse de Angelina Jolie'nin sözleriyle "Kendisinden korkmayan tek çocuğu.... "

Tabii bunu söylemesinin de bir nedeni var.

Birlikte çalıştıkları Maleficent filminde senaryo gereği Angelina Jolie'nin kötü bakışlı gözleri, pençeleri ve boynuzları vardı.

İşte Jolie'nin söylediğine göre bütün bunlardan korkmayan tek çocuk da Vivienne oldu. Bu yüzden de diğer küçük oyuncu adaylarının arasında bu rol için o seçildi.

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Vivienne küçücükken annesiyle birlikte kamera karşısına geçti. Böylece ilk oyunculuk deneyimini de gerçekleştirmiş oldu.

Bir zamanlar Brangelina olarak anılan eski çiftin ikizlerinden Vivienne de sonunda kameralara alıştı.





Bugün artık annesinin boyuna yetişen hatta onunla ortak çalışmalar bile yapan Vivienne Marcheline, ikizi Knox Leon ile birlikte Fransa'nın Nice kentinde dünyaya geldi.

Bu arada bir dönemin Brangelina'sıyla ilgili başka bir ayrıntıya da değinelim...

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Jolie ve Pitt'in altı çocuğunun her biri dünyanın farklı ülkelerinde doğdu. Üç evlatlık çocuk zaten başka ülkelerde dünyaya gözlerini açtı. Maddox Kamboçyalı, Pax Thien Vietnamlı, Zahara ise Etiyopyalı.

Ama üç biyolojik çocuğun hiçbiri de ABD'de dünyaya gelmedi. Shiloh, Namibya'da dünyaya gözlerini açtı. Knox Leon ile ikizi Vivienne Marcheline de Fransa'nın Nice kentinde doğdu. Hatta hastaneden çıktıktan sonra Jolie ile Pitt arasında dava konusu olan Miraval Şatosu'na götürüldüler.

Zaten bunun ardından da iki çocuk milyonlarca meraklı bakışın altında büyüdü. Şimdi eski çiftin en küçük çocuğu olan Knox Leon ile Vivienne Marcheline, 16 yaşına geldi yani reşit olmalarına çok az bir zaman kaldı.

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Vivienne, The Outsiders adlı eserle annesinin yanında yapım asistanı olarak görev aldı.