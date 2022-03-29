Gözler kan çanağı: Kraliçe ayakta durdu ama zor yürüdü

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74 YILLIK HAYAT ARKADAŞININ HATIRINA

Ardı ardına sağlık sorunları yaşayan, bu yüzden birçok önemli etkinliğe katılmayan Kraliçe, 74 yıllık hayat arkadaşının hatırına bütün gücünü topladı ve Londra Westminister Abbey'deki törende yer aldı.

ANDREW İLE YAN YANA

95 yaşındaki Kraliçe, törene oğlu Prens Andrew ile birlikte gitti. Aynı aracı paylaşan anne oğul yol boyunca zaman zaman da halkı selamladı. Hakkında ABD'li Virginia Giuffrey tarafından açılan cinsel taciz davasından para ödeyerek kurtulan Andrew, hem törene giderken hem de ayrılırken annesinin yanında yer aldı. Bu durum da Andrew'nun bütün yaptıklarına rağmen hâlâ annesinin gözünden düşmediği şeklinde yorumlandı.

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KISA BİR MESAFEYİ YÜRÜDÜ

Bir süredir baston kullanan Kraliçe 2. Elizabeth, törenin düzenlendiği Westminister Abbey'ye uzun bir mesafeyi yürümesini gerektiren yoldan değil de daha az mesafe kat edeceği kısa yoldan girdi. Yürürken bir yandan baston kullandı, diğer yandan da oğlu Andrew ona yardımcı oldu. Tören sonrası ise yine kısa yoldan kendisini bekleyen araca ulaştı. Bu sırada Kraliçe'nin çıkacağı kapının hemen önüne aracı getirildi. Bu şekilde arabaya yürürken görüntülenmesi önlendi. Kraliçe'ye, araca binerken de oğlu Andrew ile bazı görevlilerin yardım ettiği görüldü.

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BİR SÜRE AYAKTA DURDU

2. Elizabeth, törende kendisine ayrılan protokol sırasının en önünde; yanında ve arkasında hiyerarşik düzene göre oturan ailesiyle birlikte yer aldı. Kraliçe'nin, ulusal marş seslendirildiği sırada ayakta durduğu da görüldü.

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SOL GÖZÜ KAN ÇANAĞI GİBİYDİ

Tören sırasında Kraliçe ile ilgili olarak dikkat çeken bir başka ayrıntı da gözlerinin, özellikle de sol gözünün kelimenin tam anlamıyla "kan çanağı" gibi olduğuydu. Bu durum, 74 yıllık eşine olan özlemi yüzünden ağladığı şeklinde yorumlandı bazı yayın kuruluşları tarafından. Fakat bazı yorumlara göre de Kraliçe'nin gözleri bir sağlık sorunu nedeniyle kıpkırmızı görünüyordu. Özellikle de ulusal marş sırasında Kraliçe'nin üzüntüsünün yüzünden okunuyordu.

Kraliçe'nin bu görünümü sosyal medyada da tartışma konusu oldu. Bazı kişiler Kraliçe'nin Philip için ağladığını ileri sürdü. Bir kullanıcı "Kraliçe'nin bu görünümü yüreğimi burktu. Çok kırılgan ve aynı zamanda çok onurlu görünüyor" diye yorum yaptı. Bazı kişiler de Kraliçe'nin kaybettiği eşi için ağlamadığını, sadece ulusal marş nedeniyle duygulandığını ileri sürdü. Gözlerinin yaşarmasının ve kızarıklığının sağlık sorunlarından kaynaklanmış olabileceğini ileri sürenler de oldu. Bu arada Kraliçe'nin yaşadığı acının yüzünden okunduğunu belirtip "Ona sarılmak istiyorum" diyenler de oldu. Bütün bunların yanı sıra az sayıda da olsa bazıları yaşı iyice ilerleyen 2. Elizabeth'in ölüm korkusu yaşadığını savundu.

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Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Philip'in torunlarından Prens Harry ve Meghan Markle'ın katılmadığı törende Belçika, İsveç, Danimarka, Hollanda ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 30 kraliyet ailesi üyesi yer aldı. Danimarka Kraliçesi Margrethe, İspanya Kralı Felipe ile Kraliçe Letizia, Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde, İsveç Kralı Carl Gustav ve Kraliçe Silvia, Hollanda Kralı Willem Alexander ve Kraliçe Maxima, Norveç Kralı Harald ile Kraliçe Sonja, Monako Prensi Albert de törene katılan kraliyet ailesi üyelerindendi.

BÜYÜK ÇOCUKLARIYLA GİTTİLER

Karayipler gezisinden dönen Prens William ile Kate Middleton törene büyük çocukları George ve Charlotte ile birlikte katıldı. 8 yaşındaki George'un babasıyla uyumlu giyinmesi dikkat çekti. 6 yaşındaki Prenses Charlotte ile annesinin yanında bütün ciddiyetiyle yürüdü. Çiftin en küçük oğlu, 3 yaşındaki Louis ise büyük dedesini anma törenine katılmadı.

Kate Middleton şıklığı ve özellikle de şapkasıyla dikkat çekti.

Taht için dedesi ve babasından sonra gelen Prens George yine her zamanki utangaçlığını sergiledi.



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İspanya Kralı Felipe ve Kraliçe Letizia.























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ANİ ENERJİ PATLAMASI

Kraliçe, özellikle de eşinin ölümünden sonra eskisinden çok daha fazla sağlık sorunu yaşamaya başladı. Bu durumu geçtiğimiz aylarda yakın bir arkadaşı İngiliz basınına yorumlamıştı. Uzun süre Prens Philip'in kurduğu yardım vakıflarından birinde yönetici olarak görev yapan aynı zamanda da arkadaşı olan Gyles Brandreth, Kraliçe'nin sağlık sorunlarının eşinin yokluğundan kaynaklandığını ileri sürdü. GB News'a konuşan Gyles Brandreth, Kraliçe'nin, eşi Prens Philip'in ölümünden sonra ani bir "enerji patlaması" yaşadığını ve kısa sürede görevinin başına döndüğünü ama sonra yoğun gündem yüzünden bitkin düştüğünü ileri sürdü. Brandreth bu konuda kendi annesi örnek gösterdi. Babasının ölümünden sonra annesinin de ani bir enerji patlaması yaşadığını ve "hayat devam ediyor" felsefesiyle hareket ettiğini hatırlattı. Ardından da Kraliçe 2. Elizabeth'in görev duygusu baskın bir insan olduğunu belirtip, bunun sonucunda da yorulduğunu ifade etti.

CENAZE TÖRENİNDEN ÖNCE BİR ETKİNLİĞE KATILMIŞTI

Kraliçe 2. Elizabeth, 73 yıllık eşinin ölümünden dört gün sonra, daha cenaze töreni bile gerçekleşmeden kıdemli çalışanlarından Earl Peel'in emeklilik törenine katılmıştı. Cenazenin ardından da başka birçok etkinliğe katıldı. Kraliçe'nin, çok uzun süredir hayatında olan kocası Prens Philip'i kaybettikten sonra neredeyse hiç hız kesmeden görevlerinin başına döndüğünü hatırlatan Gyles Brandreth, bugünkü sağlık sorunlarının da bununla bağlantılı olabileceğini ileri sürdü.

Kraliçe'ye aracına binerken oğlu Andrew yardımcı oldu.

SEKİZ YAŞINDA BİR ÇOCUKKEN GELECEKTEKİ EŞİNİ İLK KEZ GÖRDÜ

Kraliçe Elizabeth, 73 yıl boyunca evli kaldığı Prens Philip ile ilk karşılaştığında henüz 8 yaşında bir çocuktu. Bu karşılaşma, o dönem prenses unvanını taşıyan Elizabeth'in kuzeni Prenses Marina'nın 1934 yılındaki düğününde olmuştu. Ülkenin tahtının veliahtı olan Elizabeth ile o dönemde deniz kuvvetlerinin başarılı bir üyesi olan Philip, daha sonra 1939'da Darmouth Kraliyet Deniz Koleji'nde bir araya geldiler. Philip, o gün genç Elizabeth'i bir kez daha etkilemeyi başardı.

ÇOK GENÇ YAŞTA AŞIK OLDUĞU SÖYLENİYOR

O dönemde henüz babası hayatta olan Prenses Elizabeth ile Philip, 1947 yılında evlendiler. Beş yıl sonra da Kral 6. George ölünde Elizabeth, 2. Elizabeth olarak tahta çıktı. Taç giyme töreni 1953 yılında yapıldı. Elizabeth'in 73 yıl boyunca evli kaldığı Prens Philip'e henüz 13 yaşındayken aşık olduğu söyleniyor. Çift evlenmeden önce Philip'in, geleceğin kraliçesine uygun bir eş olmadığı bile konuşuldu. Bu işin yürüyeceğinden pek de emin olmayanlar arasında Elizabeth'in, kendisiyle aynı adı taşıyan annesi ile babası Kral 6. George da vardı. Fakat sonunda çiftin evlenmesine onay çıktı.

1947'DE EVLENDİLER

Philip her ne kadar Yunan Prensi olarak bilinse de kökleri Danimarka ve Almanya'ya kadar uzanıyor. Hatta ailesinde İkinci Dünya Savaşı sırasında dünyayı kan gölüne çeviren Naziler olduğu bile söyleniyor. Bütün çekincelere rağmen Elizabeth ile Philip 1947 yılının 20 Kasım'ında evlendi. Düğünleri de TV'den yayınlandı.

EVDE 'PATRON' HEP PHILIP OLDU: Elizabeth, her ne kadar kamuoyu karşısında ailenin hakimi gibi görünse de evde Philip'in sözünün geçtiği hep konuşuluyordu. Ama öte yandan ülke yönetimiyle ilgili konularda da Elizabeth, eşini işine karıştırmıyordu. Elizabeth ile Philip'in dört tane çocuğu oldu: Charles, Anne, Andrew ve Edward. Her ikisi de hem torunlarını hem de onların çocuklarını görebilecek kadar uzun yaşadı. 73 yıl boyunca evli kalan 94 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth aynı zamanda Kraliçe Victoria'ya ait olan 23 bin 266 gün tahtta kalma rekorunu da çoktan ele geçirdi.

Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip'in evlilikleri zaman zaman sarsıntı geçirdi. Özellikle de Philip ile ilgili aldatma söylentileri bir dönem sık sık gündeme geldi. Fakat buna rağmen çift, "ölüm onları ayırıncaya kadar" evliliklerini sürdürdüler. Buna rağmen her ikisi de en küçük oğulları Edward hariç kendi çocuklarının mutlu ve uzun evlilikler sürdürdüğünü göremedi.