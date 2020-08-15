Gözde Çığacı kimdir, eşi kim? Gözde Çığacı'nın yer aldığı diziler

Oyuncu özde Çığacı, 17 Ekim 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Küçüklüğünden beri müzikle iç içe olan Gözde Çığacı, kariyerine oyunculukla devam ediyor.

Gözde Çığacı, Çağan Irmak imzalı, birbirlerine âşık olan iki gencin her şeyi geride bırakarak, müziğin, aşkın ve hayallerinin peşinde verdikleri mücadeleyi konu alan, Unutursam Fısılda filmindeki performansıyla adından söz ettirmişti.

Gözde Çığacı’nın yer aldığı diziler

Bir Aile Hikayesi (Hülya Akdemir), Yüzleşme (Savcı Seda Belkıs), Ateşböceği (Gül Gürkan), Kördüğüm, Yılanların Öcü (Hatçe), Bugünün Saraylısı (Süreyya), Kuzey Güney(Demet)