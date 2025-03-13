Büyük yıl dönümünü kutluyorlar... Gelin de damat da heyecandan titriyordu... İki yıl önce el ele çıktıkları yolda şimdi üç kişi oldular!

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Bu da nedensiz değildi elbette. Çünkü birbirine aşık olan iki genç, kelimenin tam anlamıyla "bin bir gece masalları" gibi bir düğünle hayatlarını birleştiriyordu.

Bembeyaz gelinliği içindeki genç kız, heyecanını gülümsemesiyle bastırarak biraz sonra resmen soyadını alacağı genç adamın elini sımsıkı tutuyordu.

Damat da heyecanlıydı elbette. O da elini tuttuğu genç kızdan güç alıp heyecanını yenmeye çalışıyordu.

İşte el ele hayatlarında yeni bir sayfa açan iki genç o büyük günün yıl dönümünü kutladı dün. Üstelik artık aileleri sadece kendilerinden oluşmuyor, minik kızları da aralarına katıldı.

2023 YILININ İLK KRALİYET DÜĞÜNÜYDÜ

Dünyanın merakla izlediği o düğünün kahramanlarından biri, Ürdün Kralı Abdullah ile Kraliçe Rania'nın büyük kızı Prenses İman'dı.

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Çiftin dört çocuğundan biri olan Prenses İman, Venezuela doğumlu Jameel (Cemil) Thermiotis ile, bundan iki yıl önce 12 Mart 2023 günü Ürdün'ün başkenti Amman'daki Beytul Ürdün Sarayı'nda hayatını resmen birleştirdi.

Bu, 2023 yılının ilk kraliyet düğünü olarak kayıtlara geçti.

ARTIK ÜÇ KİŞİLİK BİR AİLE OLDULAR

İman ile Jameel, düğünlerinin ikinci yıl dönümünü artık üç kişilik bir aile olarak kutladı. Genç çift, geçen ay Amina adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldı.

Önce büyük oğulları Veliaht Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın kızları İman'ın dünyaya gelmesiyle babaanne ve dede olan Kral Abdullah ile Kraliçe Rania, bu kez de ikinci torunlarına kavuştu.

Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olarak bilinen Kraliçe Rania da kızı ile damadının bu mutluluğunu Instagram sayfasından paylaştı.

Rania "Benim sevgili İman'ım artık bir anne. Ailemizin en yeni nimeti olan Amina ile tanıştığımız için minnettarız ve çok mutluyuz" diye yazdı. Rania paylaşımında yeni torunun adının Amina olduğunu da açıklamış oldu böylece.

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Kraliçe Rania paylaşımını "Tebrikler Jameel ve İman... Tanrı sizi ve değerli küçük kızınızı kutsasın" diye bitirdi.

DÜĞÜN, TV'DEN NAKLEN YAYINLANDI

Prenses İman ile Jameel Thermiotis'in ikinci yıl dönümünü kutladıkları düğüne gelirsek...

Başkent Amman'daki Beytul Ürdün Sarayı'nda gerçekleşen tören, Ürdün TV'sinde yayınlandı. Elbette törenin ilgi odağı, gelin Prenses Iman oldu. Gelinliği, duvağı ve o duvağı tamamlayan tacı günlerce konuşuldu.

Gelinliği hazırlayan ünlü moda firması Dior da çok konuşulan ve çok merak edilen o gelinlikle ilgili ayrıntıları sosyal medya sayfasından paylaştı. Orada yer alan bilgilere göre Iman'ın, moda uzmanları tarafından 'çok güzel taşıdı' diye nitelendirilen gelinliğinin tasarımı Maria Grazia Chiuri'ye ait.

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BABAANNESİNİN TACINI TAKTI

Klasik beyaz renkte hazırlanan gelinliğin yaka kısmında dantel bir panel yer alıyordu. Aynı dantel süslemeler, Iman'ın gelinliğinin kol kısmında da bulunuyordu.

Bu dantel paneli süsleyen çiçeklerin ise Ürdün kraliyet ailesi için özel bir önemi var.

Prenses Iman'ın en özel gününde giydiği gelinlik, bu dantel detaylarla tamamlanan sade bir şıklığı sahipti. Gelinliğin ön kısmındaki dantel detayı, arka kısmı da süslüyordu.

Gelinliğin en çok konuşulan ayrıntısı ise başındaki taç oldu. O zarif taç, bir zamanlar Kral Hüseyin'in yani dedesinin eşi Muna El Hüseyin'in başını süslüyordu. Özetle, gelin Iman, babaannesinin tacını ödünç almış oldu düğününde.

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ADINI KAYINVALİDESİ VERDİ

Damadın doğum adı Dimitros Alexander Thermiotis. Neden "Jameel (Cemil) adını aldığına gelirsek...

Yunan basınında yer alan haberlere göre aslında dedesinin adı olan Dimitri'yi taşıyan damat Thermiotis, uluslararası alandaki işleri sırasında "Jimmy" ismini kullanıyordu.

Kızı Iman'ın erkek arkadaşı olarak tanıdığı genç adama, Kraliçe Rania ise Jameel (Cemil) diye hitap etmeye başladı.

Thermiotis'in, Ürdün kralının kızıyla evlenebilmek için dinini değiştirip Müslüman olduğunu da hatırlatalım yeri gelmişken.

Bu değişikliğin ardından, Ürdün sarayının damadı Jameel ismini kullanmaya başladı. Bir başka deyişle artık damadı herkes Kraliçe Rania'nın, yani kayınvalidesinin ona seslendiği ismiyle tanıyor.

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ABD'DE TANIŞTILAR

Genç çiftin nerede tanıştığına gelirsek..

İman ile Jameel, ABD'de, genç kızın, eğitim gördüğü Georgetown Üniversitesi'ni bitirdiği dönemde tanıştı.

İki genç ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak tuttular. Sonra Thermiotis, Iman'a evlenme teklif etmeye karar verdi.

Evliliğe uzanan ilk adım olarak da Iman'ın babası Kral 2. Abdullah ve annesi Kraliçe Rania'dan bunun için izin istedi. 2023 yılında da iki genç muratlarına erdi.

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Kraliçe Rania, büyük kızı İman'ın kına gecesinde ona bir sürpriz de yaptı. 1993 yılında o sırada prens olan Abdullah ile evlenirken giydiği gelinliğin kemerini İman'a ödünç verdi.





İman evlenirken ağabeyi Veliaht Prens Hüseyin de Rajwa Alsahif ile henüz nişanlıydı. Onlar da aynı yılın haziran ayında hayatlarını birleştirdi. Prenses Rajwa ile Hüseyin'in geçen yıl ağustos ayında İman adını verdikleri bir kız bebekleri dünyaya geldi.