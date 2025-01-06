Görüp göreceği prenseslik bu kadarmış! Hayalleri birer birer yıkıldı, başladığı yere geri döndü

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Hatta o tek dizi sayesinde dünyanın en gözde bekarlarından birinin kalbini bile çaldı.

Onunla önce nişanlandı sonra da dünyanın gözleri önünde evlendi. Kısa süre sonra bir bebek sahibi de oldu. Artık peri masalı tamamlanmış onun da aile içindeki yeri iyice sağlamlaşmıştı.

Tam da herkes böyle düşünürken aslında yaşananların pek de öyle olmadığı ortaya çıktı.

Uğruna mesleğini ve zorla ulaştığı şöhreti bir kenara bıraktığı prensiyle birlikte tekrar geldiği yere yani ABD'ye döndü.

Nice hayallerle adım attığı "taçlı" hayatı sadece iki sene sürdü. Tabii ki "kandan prens" olan kocası sayesinde yine bu durumun nimetlerinden faydalanıyor ama işler öyle sandığı kadar kolay değil artık.

Kocasının ve onun sayesinde edindiği popülerliğin ekmeğini yemek istedi, bu yüzden de başka iş kollarına el uzattı. Ama hiçbiri tutmadı.

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Şimdi yine "Asla dönmem" dediği kamera karşısına geçti yıllar sonra. Artık bir dizi oyuncusu olmasa da yıllarını verdiği mesleği sayesinde para kazanmaya çabalıyor.

Herkes İngiliz kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle ile kocası Prens Harry'den söz ettiğimizi anladı büyük olasılıkla.

BUCKINGHAM RÜYASI SADECE İKİ YIL SÜRDÜ

2018 yılında evlenerek katıldığı bu ünlü ailedeki geleceği sanıldığı gibi olmadı Markle'ın. Sadece iki yıl sonra kocasıyla birlikte resmi görevlerini bırakıp ABD'ye taşındılar.



Birlikte kurdukları işyeri yürütmeye çalıştılar ama yürümeyince bu kez iş dünyasında yollarını ayırdılar.

Sonuç olarak Meghan bir dijital yayın platformu için yemek programı yapmaya başladı.

With Love Meghan adlı bu program sayesinde aslına bakılırsa yeniden kamera karşısına dönmüş oldu Sussex Düşesi.

Oysa Prens Harry ile evlenip İngiliz kraliyet ailesine katılırken böyle bir planı yoktu. Hatta o dönemde de aileden ayrıldıktan sonra da bir daha eski mesleğine dönmeyeceğini söylemişti,

Ama görünüşe göre koşullar onu, dizi oyuncusu olarak değilse bile tekrar kamera karşısına geçmeye itti. Özetlemek gerekirse yolu dönüp dolaşıp yine başladığı noktaya geldi Meghan Markle'ın.

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OYSA EVLENİRKEN NE HAYALLERİ VARDI

Elbette Harry ile Meghan, hayatlarının geri kalanını birlikte geçirmek isteyecek kadar birbirlerine aşık oldular.

Ama Meghan'ın da mesleğini ve ülkesini bile bırakıp Londra'ya giderken nice hayalleri vardı. Bunlar da 2020 yılında aileden ayrılıkla birlikte artık tarihe karışmış oldu.

Çok büyük ve önemli bir gelişme olmadığı sürece Meghan, "taçlı dünya" ile ilgili hayallerini rafa kaldırdı ve orada tozlanmaya bıraktı.

Fakat aileden ayrılıp ABD'ye taşınan Harry ile Meghan da hayatlarını kazanmak için farklı projelere girişti.

Bazı dijital yayın platformlarıyla anlaşmalar yapıp programlar hazırladılar. Sosyal yardım projeleri geliştirdiler. Hatta bu kapsamda gittikleri yerlerde sanki kraliyet ailesinin temsilcisi gibi bile karşılandılar.

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Bu arada Meghan Markle bu yılın ilkbahar aylarında yeni bir girişimde bulundu. American Orchard adıyla bir marka kurdu.

Markanın ilk ürünü de reçel oldu. Markle'ın firmasının reçelleri, Hollywood ünlülerine gönderildi ve onlar da sosyal medya üzerinden tanıtımına katkıda bulunmaya çalıştı.

BİR MARKA KURDU AMA BU DA ONA SIKINTI GETİRDİ

Özetle oyunculuk mesleğine dönmeyen Markle, başka bir alana iddialı bir giriş yaptı. Ama görünüşe göre bu alanda da aradığını bulamadı.

İngiliz basınına yansıyan son iddialara göre Markle; kurduğu markanın halktan beklediği ilgiyi görmemesi üzerine büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

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Hatta daha da ileri giden söylentilere göre American Riviera Orchard markasının aldığı olumsuz eleştiriler yüzünden gözyaşı bile döktü.

Bu iddianın sahibi ise İngiliz kraliyet ailesi hakkında yıllardır yazıp çizen Tom Quinn…

'MEGHAN YIKIMA UĞRADI'

Onun ileri sürdüğüne göre Meghan Markle, halkın markasına karşı tepkisi hatta kayıtsızlığı Meghan'ı yıkıma uğrattı.

Mirror gazetesine konuşan Quinn, Meghan Markle'ın markasının ilk ürünü olan reçeller piyasaya sürüldüğünde aldığı eleştiriler yüzünden ağladığını ileri sürdü.

Deneyimli yazarın bu konudaki sözleri şöyle: " Artık yaptığı her şeyin yerli yersiz eleştirileceğini düşündüğü bir noktaya geldi. Kocası gibi o da insanların haksız yere kendisine sataştığı düşüncesinde. Herkesin neden yaptıkları çalışmalara hayran olmadığını bir türlü anlayamıyor."

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Tom Quinn'in yorumuna göre Meghan Markle, kocası Harry ve iki çocuğuyla birlikte ABD'de sürdürdüğü lüks hayatın eleştirilmesinden de rahatsız.

Bunun eleştirilecek bir durum olmadığına inanıyor. Hatta tam tersine herkesin buna hayran olması gerektiğini düşünüyor.

BİRDEN KARŞISINDA RAKİP OLARAK CHARLES'I BULDU!

Bu arada küçük bir hatırlatma... Meghan Markle'ın markasının ilk ürünleri olan reçeller piyasaya çıktıktan kısa bir süre sonra İngiliz kraliyet ailesinden beklenmedik bir hamle geldi. Ki bu da Meghan Markle'ın canını sıkan ayrıntılardan biri.

Ama işte tam da o sırada karşısında çok ciddi bir rakip buldu: Kayınpederi, yani kocası Prens Harry'nin babası Kral Charles!

Çünkü organik tarıma ve beslenmeye olan ilgisiyle bilinen Charles da bir süredir reçel üretimi işinde. Üstelik Highgrove'daki arazilerinde yetişen meyvelerle hazırladığı reçelleri de büyük başarı kazandı. Markle'ın reçelleri ise bunun gölgesinde kaldı.

İşte bu durum da yakın çevresinin ileri sürdüğüne göre Meghan Markle'ı sinirlendirdi.

Bu kaynakların anlattığına göre Markle'ın, kayınpederi Charles'ın böyle bir girişimde bulunacağından haberi yoktu.

Aniden karşısında, üstelik kendisine rakip olarak Charles'ın reçellerini görünce beyninden vurulmuşa döndü. Onun bu girişimini kendi kurduğu işi bir tür gölgeleme faaliyeti olarak gördü ve sinirlendi.

AİLEDEN DAHA FAZLA DESTEK BEKLEDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Ama reçellerinin piyasaya çıkmasının zamanlaması da manidar. Markle'a yakın kaynaklar, onun kayınpederinden kendisine rakip olmak yerine destek çıkmasını beklediğini belirtiyor.

İleri sürülenlere göre kocasının kuzenleri Eugenie ve Beatrice zaten Meghan'ı destekliyor. Ama onun göze daha üst düzey bir destekte: Yani Charles'ın desteğinde.

Bütün bunlar olup biterken Harry ise olaya karışmayıp uzaktan izliyor.

Ama Meghan Markle'ın kocasından da bir beklentisi vardı... Harry'nin kraliyet ailesiyle bağlantıya geçip kendisine daha fazla destek sağlamasını bekliyordu. Ama bu desteği bulamadı. Sonuç olarak Meghan'ın reçelleri istediği etkiyi bırakamadı...

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SONUÇ OLARAK BAŞLADIĞI YERE DÖNDÜ

Kocası Harry ile başlattığı girişimler de başarısızlıkla sonuçlanan Meghan, sonunda kendi başına yola devam etme kararı aldı. Aynı durum Harry için de geçerli.

İkisinin ismi birlikte başarıya giden kapının kilidini açamayınca bu kez tek başlarına bazı işler yapacak Harry ile Meghan.

Sussex Düşesi unvanını bir türlü elinden bırakmayan Markle, bir anlamda "Asla dönmem" dediği noktaya geri döndü sonuç olarak. Kamera karşısına geçti ve mutfaktaki hünerlerini sergileyecek.

En nihayetinde yine TV ekranlarında rol yapmayı sürdürecek.

Meghan TV kariyerine yarışma hostesi olarak başladı. Suits dizisiyle de yıllarca peşinde koştuğu şöhreti buldu. Ama Harry'nin aşkı uğruna ona da veda etti evlenmeden önce.