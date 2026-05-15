Görüntüsü için yıllarca kendine işkence etti: Her türlü bedel kabulümdür... Yeter ki gençliğim hiç bitmesin!

Bunun en çarpıcı örnekleri ise gösteri dünyasında...

Kariyerlerinin ilk döneminde, gençlik yıllarında bir kez olsun "güzel oyuncu" unvanını alanlar bunu kaybetmemek için ellerinden ne gelirse yapıyor.

Geçip giden yılların üzerlerinde bıraktığı izleri silmek için neredeyse bir servet döküyorlar. Çünkü yaş aldıkça ellerinden zaten gidecek olan güzelliğe ve gençliğine veda etmek öyle kolay değil.

Üstelik işin ucunda, ağırlıklı olarak görselliğe dayanan bu mesleğe veda etmek de var.

İşte o kozmetik kliniklere, estetik cerrahlara, güzellik merkezlerine harcanan paranın sebebi bu. Üstelik bunu yapanlar sadece kadın yıldızlar da değil. Erkek ünlüler de kendilerine göre adımlar atıyor.

ONCA UĞRAŞTI... GENÇLİK YILLARINDAN DAHA FAZLA FORMDA

Demi Moore da bu durumun en çarpıcı örneklerinden biri...

Artık 63 yaşına gelen üç yetişkin kız çocuk annesi şu sıralarda 79'uncu Cannes Film Festivali'nin konuğu.

Büyük ödül Altın Palmiye'yi belirleyecek olan seçici kurulda yer alan Demi Moore, katıldığı etkinliklerde de görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Bruce Willis ile dillere destan bir aşk ve evlilik yaşayan Moore attığı her adımda yıllara nasıl meydan okuduğunu gözler önüne seriyor.





SON DÖNEMDE AŞIRI KİLO KAYBETTİ

Kendisi "Estetik operasyon yaptırmadım" dese de görünüşü bunun tam tersini kanıtlıyor.

Onunla ilgili en bilindik ayrıntı, son dönemde verdiği kilolar. Daha doğrusu aşırı kilo kaybı. Bunun nedeni de söylenenlere göre Hollywood'da taraftarları giderek artan zayıflama iğneleri.

Bunlar sayesinde Demi Moore, belki de gençlik yıllarından bile daha incecik hale geldi.

Hatta birçok kişiye göre sağlığını bile kaybetmek üzere bu yüzden.

Ama bunun da ötesinde Demi Moore'un görünüşünde dikkat çeken başka ayrıntılar da var.





YÜZÜ ŞEKİLDEN ŞEKİLE GİRİYOR

Bir kere estetik uzmanlarına göre çene hattını elden geçirtmiş Moore. Onun yanı sıra yüzünde dolgu ve botoks gibi işlemler de var.

Aslına bakılırsa Demi Moore, daha gençlik yıllarından bu yana görüntüsünü korumak için elinden geleni yapıyor.

Buna hamileyken ya da doğum yapar yapmaz spor salonuna koşup kendisine uygun egzersizlere .başlamak da dahil.

Hayatının çok büyük bir bölümünü kamera karşısında geçiren Demi Moore, Hollywood'da kadınlara yönelik o sürekli güzellik ve bitmeyen gençlik baskısını en çok hissedenlerden biri.

HAMİLELİKTE BİLE RAHAT EDEMEDİ

Bir keresinde konuk olduğu bir söyleşide kendisinin gençlik yıllarında "Ya hamile kalır çocuğunu büyütür mesleği bırakırsın ya da kariyerine devam edersin" sözlerinin kadın oyunculara çok söylendiğini anlatmıştı.

İşte hamileyken fazla kilo almamak için sonrasında da hemen forma girmek uğruna ter dökmesi de bu yüzden. Sonuç olarak rahat hayatını ve onu sağlayan gelirini gözden çıkarması zor.

İşte bu yüzden de Demi Moore, elinden geldiğince güzelliğini ve genç görünümünü korumaya çalışıyor. Karşılığında da hem maddi hem manevi bedelini fazlasıyla ödüyor.

Demi Moore gençlik yıllarında masum güzelliğiyle dikkat çekiyordu. O görüntüsü zamanla elinden gitti. Ama yine de zamana direnmeye çalışıyor.





ESKİ KOCASINDAN BOŞANDI... AMA VERDİĞİ SÖZÜ DE TUTTU

Demi Moore, diğer yandan Hollywood'un eşine az rastlanır aşk öykülerinden birinin de kahramanı.

İlk evliliğini, soyadını hala taşıdığı Freddy Moore ile yapan Moore, sonrasında Bruce Willis ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten üç kız çocuğu sahibi oldu.

1987'de başlayan evlilikleri 2000'de bitti ama dostlukları baki kaldı. Hatta son yıllarda demans ile mücadele eden Bruce Willis'in ve yeni karısı Emma Heming'in en büyük destekçisi de Moore.

Eski kocasına "Başkasıyla evli olsan bile seni bırakmayacağım" diyen Demi Moore belli ki sözünü tuttu.





Yıldız, kendisinden 17 yaş genç Ashton Kutcher ile 2005'te yaptığı evliliğini ise 2013 yılında bitirdi. Onunla ilişkisi ise Bruce Willis ile olduğundan çok farklı.





Tam adıyla Demetria Gene Guynes, ilk evliliğini Freddy Moore ile yaptı. Yıllar önce boşanmasına rağmen hala onun soyadını kullanıyor.