Görüntüler sosyal medyayı sallamıştı... Sefo, Arif Nihat Asya İlkokulu’nda konser verecek

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Görüntülerin Küçükçekmece’deki Arif Nihat Asya İlkokulu’nda 29 Ekim töreni hazırlıkları esasında çekildiği öğrenildi. Eğlence için açılan şarkıya öğrenciler hep bir ağızdan eşlik edince ortaya renkli görüntüler çıktı.



Miniklerin o coşkulu anları sosyal medyada gündem oldu. Sefo yüzlerce öğrencinin görüntüsünü önce “10 numara ortam” notuyla Twitter’da paylaştı, ardından “Bu okulda konser yapmak için kimden izin alabiliriz” diye sordu.

OLUMLU KARŞILADILAR

Sefo’nun Twitter’da yönelttiği soruya yanıt, bir etkinlikte Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüşen teknoloji gazetecisi Hakkı Alkan’dan geldi.



Alkan, Bakan Özer ve Vali Yerlikaya’ya bu talebi ilettiğini, olumlu karşıladıklarını açıkladı. Sefo da duyuruyu yine Twitter’dan yaptı: “Güzel haber geldi. Herkese teşekkürler.”

Sefo izin istedi

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Arif Nihat Asya İlkokulu Müdür Yardımcısı Levent Alkan, konuyla ilgili şunları söyledi: “Çocuklarımızın yüzünün gülmesi, eğlenmesi bizim için her şeyden önemli. 2.5 milyondan fazla kişinin izlediği videonun ardından Sefo konser için izin istedi. Küçükçekmece Belediyesi sanatçıyı görüşmeye davet etti. Bu kararı ancak İl ve İçe Milli Eğitim Müdürlüğü verebilir, biz kendilerine talep edilen resmi yazıyı ilettik.”

11 numara



Bir başka okuldan da çocukların Edis’in “Martılar” şarkısıyla dans ettiği görüntüler geldi. Edis, Sefo’ya gönderme yaparak o videoyu “11 numara ortam” notuyla paylaştı.