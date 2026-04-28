×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2026 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ± ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
TV REHBERÄ° EKRANDA SAÄžLIK Ä°LE LEZZETLÄ° TARÄ°FLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

'Görücü usulü, mecburi evlilik' bile demiÅŸlerdi... AÅŸk yuvasÄ±nda bir yaÅŸ daha aldÄ±: Allah'Ä±m onu koru!

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Prens Hüseyin#Prenses Rajwa#Kraliçe Rania
GÃ¶rÃ¼cÃ¼ usulÃ¼, mecburi evlilik bile demiÅŸlerdi... AÅŸk yuvasÄ±nda bir yaÅŸ daha aldÄ±: AllahÄ±m onu koru
OluÅŸturulma Tarihi: Nisan 28, 2026 12:21

NiÅŸanlandÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ±nda bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n ilgisi onlara yÃ¶nelmiÅŸti... SonrasÄ±nda da bu tÃ¼r durumlarda sÄ±k sÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi nasÄ±l tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± merak konusu oldu.

Haberin DevamÄ±

Daha da Ã¶tesinde, aslÄ±nda mecburen evlendikleri, onlarÄ± ailelerinin birbirlerine uygun gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hatta genÃ§Â adamÄ±n gerÃ§ek sevgilisinden ayrÄ±lmak zorunda bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bile ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

GerÃ§i kendisi sonra iÅŸin aslÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ± ve nasÄ±l tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± konusundaki merak da giderilmiÅŸ oldu.

Ã–yle ya da bÃ¶yle evlendiler, bir Ã§ocuklarÄ± bile oldu... Hatta genÃ§ kadÄ±n, Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce kurduÄŸu yuvasÄ±nda bir yaÅŸÄ±na daha girdi.

GÃ¶rÃ¼cÃ¼ usulÃ¼, mecburi evlilik bile demiÅŸlerdi... AÅŸk yuvasÄ±nda bir yaÅŸ daha aldÄ±: AllahÄ±m onu koru

MUTLU YUVASINDA BÄ°R YAÅž DAHA ALDI
Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hikayenin kahramanlarÄ± ÃœrdÃ¼n'Ã¼n gelecekteki kralÄ± Prens HÃ¼seyin ile karÄ±sÄ± Prenses Rajwa.

Suudi Arabistan doÄŸumlu Rajwa Al Saif ya da evlilik sonrasÄ± unvanÄ±yla Prenses Rajwa, bugÃ¼n yani 28 Nisan'da yeni yaÅŸÄ±na girdi.

Haberin DevamÄ±

KocasÄ± HÃ¼seyin, tahta Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda ÃœrdÃ¼n KraliÃ§esi olmaya hazÄ±rlanan Rajwa'nÄ±n 32 yaÅŸÄ±na giriÅŸini Prens HÃ¼seyin bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla kutladÄ±.

2024 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya gelen kÄ±zlarÄ± Prenses Ä°man ile Ã§ekilen bu aile pozuna HÃ¼seyin'in mesajÄ± eÅŸlik etti.

GÃ¶rÃ¼cÃ¼ usulÃ¼, mecburi evlilik bile demiÅŸlerdi... AÅŸk yuvasÄ±nda bir yaÅŸ daha aldÄ±: AllahÄ±m onu koru

'SENÄ°NLE GEÃ‡EN HER GÃœN BÄ°R NÄ°MET'
HÃ¼seyin karÄ±sÄ±na hitaben yazdÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±n ArapÃ§a bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde "Allah'Ä±m yeni yaÅŸÄ±nda onu koru, bizim baÅŸÄ±mÄ±zdan eksik etme. Mutlu yÄ±llar hayat arkadaÅŸÄ±m" diye yazdÄ±.

Ä°ngilizce bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise "Seninle geÃ§en her gÃ¼n bir nimet. Sevgili karÄ±ma mutlu yÄ±llar" satÄ±rlarÄ±na yer verdi.

HÃ¼seyin'in bu paylaÅŸÄ±mÄ±na da takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni ve iyi dilek mesajlarÄ± geldi.

GÃ¶rÃ¼cÃ¼ usulÃ¼, mecburi evlilik bile demiÅŸlerdi... AÅŸk yuvasÄ±nda bir yaÅŸ daha aldÄ±: AllahÄ±m onu koru

Bu arada Rajwa'yÄ± gelini deÄŸil kÄ±zÄ± gibi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ her fÄ±rsatta dile getiren KraliÃ§e Rania da sosyal medya hesabÄ±ndan bir paylaÅŸÄ±m yaptÄ±. Rajwa ile Ã§ekilen bir fotoÄŸrafa "Her gÃ¼n hayatÄ±mÄ±za getirdiÄŸin sÄ±caklÄ±k ve neÅŸe iÃ§in minnettarÄ±z" mesajÄ± eÅŸliÄŸinde sosyal medya sayfasÄ±nda yer verdi.

Haberin DevamÄ±
GÃ¶rÃ¼cÃ¼ usulÃ¼, mecburi evlilik bile demiÅŸlerdi... AÅŸk yuvasÄ±nda bir yaÅŸ daha aldÄ±: AllahÄ±m onu koru

EVLENMEDEN Ã–NCE SÃ–YLENTÄ°LERÄ°N KAHRAMANI OLDULAR
ArtÄ±k 32 yaÅŸÄ±na giren Rajwa ile HÃ¼seyin, 2023 yÄ±lÄ±nÄ±n haziran ayÄ±nda bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyadaki kraliyet ailesi Ã¼yelerinin ve Ã¼st dÃ¼zel devlet temsilcilerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir tÃ¶renle hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. DÃ¼ÄŸÃ¼n ve ardÄ±ndan verilen resepsiyon uzun uzun konuÅŸuldu.

Ama Ã§iftin iliÅŸkisi daha niÅŸanlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ± 2022 yÄ±lÄ±ndan bu yana hep mercek altÄ±ndaydÄ±. HaklarÄ±nda Ã¶zellikle de nasÄ±l tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± konusunda uzun uzun spekÃ¼lasyonlar yapÄ±ldÄ±.

Bir sÃ¶ylentiye gÃ¶re aslÄ±nda HÃ¼seyin, baÅŸka bir genÃ§ kÄ±zÄ± seviyordu. Fakat, onun gelecekte ÃœrdÃ¼n'Ã¼n kralÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nen annesi KraliÃ§e Rania ile babasÄ± Kral Abdullah, Suudi ArabistanlÄ± varlÄ±klÄ± bir aileden gelen, ABD'de Ã¼niversite eÄŸitimi gÃ¶rmÃ¼ÅŸ Rajwa'yÄ± evlatlarÄ±na daha uygun buldu.

Haberin DevamÄ±

Yine bu iddiaya bakÄ±lÄ±rsa HÃ¼seyin de gelecekteki sorumluluklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p bu 'gÃ¶rÃ¼cÃ¼ usulÃ¼' evliliÄŸi kabul etti.

GÃ¶rÃ¼cÃ¼ usulÃ¼, mecburi evlilik bile demiÅŸlerdi... AÅŸk yuvasÄ±nda bir yaÅŸ daha aldÄ±: AllahÄ±m onu koru

SAMÄ°MÄ°YET SERGÄ°LEMEYÄ°NCE...Â  Â 
AslÄ±nda haklarÄ±ndaki bu tÃ¼r sÃ¶ylentilerin temelinde Rajwa ile HÃ¼seyin'in halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nda Ã§ok samimi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler vermemeleri yatÄ±yordu.

HÃ¼seyin ile Rajwa, niÅŸanlandÄ±ktan sonra kÄ±sa sÃ¼rede birlikte birÃ§ok etkinliÄŸe katÄ±lmaya baÅŸladÄ±. O sÄ±rada en Ã§ok dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ±lardan biri de genÃ§lerin toplum iÃ§inde birbirleriyle fazla fiziksel temas kurmamasÄ±ydÄ±.

Bu da elbette bÃ¶yle taÃ§lÄ± aileleri yakÄ±ndan izleyenler arasÄ±nda bazÄ± sosyal medya sÃ¶ylentilerine yol aÃ§tÄ±. BazÄ± kiÅŸiler HÃ¼seyin ile Rajwa'nÄ±n arasÄ±nda aÅŸk olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aileleri Ã¶yle uygun gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in evleneceklerini bile ileri sÃ¼rdÃ¼.

Haberin DevamÄ±

Ama diÄŸer yandan da iki gencin tam olarak OrtadoÄŸu geleneklerine gÃ¶re davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunanlar vardÄ±. Onlara gÃ¶re kÃ¼ltÃ¼r farklÄ± olduÄŸu iÃ§in HÃ¼seyin ile Rajwa'nÄ±n, Ã¶rneÄŸin Prens Harry ile Meghan Markle gibi toplum karÅŸÄ±sÄ±nda birbirlerini Ã¶pmesi, ele ele tutuÅŸmasÄ± Ã§ok da olasÄ± deÄŸildi.

GÃ¶rÃ¼cÃ¼ usulÃ¼, mecburi evlilik bile demiÅŸlerdi... AÅŸk yuvasÄ±nda bir yaÅŸ daha aldÄ±: AllahÄ±m onu koru

SÃ–YLENTÄ°LERE NOKTAYI PRENS KOYDU: OKUL ARKADAÅžIM TANIÅžTIRDI
Zaten sonunda HÃ¼seyin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir etkinlikte Rajwa ile kendisini bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

New York'taki Syracuse Ãœniversitesi'nde mimarlÄ±k eÄŸitimi gÃ¶ren Rajwa ile nasÄ±l tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir etkinlikte anlattÄ±.

Prens "Rajwa ile eski bir okul arkadaÅŸÄ±m aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla tanÄ±ÅŸtÄ±m. Kendimi ÅŸanslÄ± olarak nitelendiriyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ insan her gÃ¼n Rajwa gibi biriyle tanÄ±ÅŸmaz" dedi.

Haberin DevamÄ±
Â

GÃ¶rÃ¼cÃ¼ usulÃ¼, mecburi evlilik bile demiÅŸlerdi... AÅŸk yuvasÄ±nda bir yaÅŸ daha aldÄ±: AllahÄ±m onu koru

Â 

Â 

Â 

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Prens Hüseyin#Prenses Rajwa#Kraliçe Rania

BAKMADAN GEÇME!