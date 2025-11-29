×
Çok ünlü bir aşkın ilk bebekleri oldular... Bir zamanlar 1 yaşında, şimdi 21... İyi ki doğdunuz canlarım!

Güncelleme Tarihi:

Çok ünlü bir aşkın ilk bebekleri oldular... Bir zamanlar 1 yaşında, şimdi 21... İyi ki doğdunuz canlarım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2025 10:33

Bu fotoğraftaki ikiz bebekler anne ve babalarına mutlulukların en büyüğünü getirmişti bundan tam 21 yıl önce... İlk yaşlarının kutlandığı gün çekilen bu fotoğraflarının üzerinden yıllar geçti. İkisi de artık birer yetişkin.

Hatta üniversite çağlarına geldiler ve evden bile ayrıldılar... Anne ve babaları da bir yandan onları özlerken bir yandan da her ebeveyn gibi ne çabuk büyüdüklerini düşünüyor.

Yıllar önce ilk doğum günlerini kutlarken görülen o ikizler Julia Roberts ve Danny Moder'ın aşkının ilk meyveleri olan Hazel ile Phinneaus Moder…

Çok ünlü bir aşkın ilk bebekleri oldular... Bir zamanlar 1 yaşında, şimdi 21... İyi ki doğdunuz canlarım

ARTIK İKİSİ DE 21 YAŞINDA 
Biri kız diğeri erkek olan ikizler dün 21 yaşına girdi. Anneleri Julia Roberts de onların ilk doğum günlerinde çekilen bir fotoğraflarını paylaşarak yeni yaşlarını kutladı.

Film setinde tanışıp aşık olduğu Dany Moder ile 2002 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren 58 yaşındaki Roberts, ikizlerinin yeni yaşını bir sosyal medya paylaşımıyla kutladı.

Güzel oyuncu Hazel ile Phinneaus'a "oyunu değiştirenler, hayat değiştirenler" diye seslendi. Sonra da "Bir zamanlar 1 yaşındaydılar, şimdi 21" diye yazdı. Oyuncu paylaşımını "İyi ki doğdunuz canlarım" diye seslendi.

Julia Roberts'ın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı geldi.

Çok ünlü bir aşkın ilk bebekleri oldular... Bir zamanlar 1 yaşında, şimdi 21... İyi ki doğdunuz canlarım

Julia Roberts, Danny Moder ile evliliğinden dünyaya gelen ilk göz ağrıları Hazel ile Phinneaus'un yeni yaşını onların ilk doğum gününde çekilen bu fotoğrafla kutladı. Arkadaşı hediye paketlerine bakılırsa sol tarafta gülümseyen yani pembe paketteki hediyenin sahibi ikizlerden kız olanı Hazel. Soldaki şaşkın bakışlı ise erkek ikizi Phinneaus. 

Çok ünlü bir aşkın ilk bebekleri oldular... Bir zamanlar 1 yaşında, şimdi 21... İyi ki doğdunuz canlarım

İkizlerden Hazel, daha iki yıl önce babasının boyuna yetişmişti. Bu, Roberts ve Moder'ın çocuklarının kamera karşısına çıktığı nadir anlardan biri.

Çok ünlü bir aşkın ilk bebekleri oldular... Bir zamanlar 1 yaşında, şimdi 21... İyi ki doğdunuz canlarım

ÜÇ ÇOCUKLARI DA EVDEN AYRILDI
Roberts ile Moder'ın ikizleri, bir süre önce üniversite eğitimi için evden ayrıldı. Geride ise sadece çiftin 18 yaşına giren küçük oğlu Henry kalmıştı. O da evden ayrılınca Julia ile Danny, yeni evli oldukları çocuksuz günlerine geri döndüler.

Güzel oyuncu konuk olduğu The Late Show with Stephen Colbert programında ikizlerinin evden gitmesiyle ilgili konuştu...

"Biliyorum herkes çocuklarının mükemmel olduğunu düşünür. Benim çocuklarım da mükemmel. Ne şanslıyız ki onlar bizi sık sık ziyaret ediyor" diye konuştu.

Çok ünlü bir aşkın ilk bebekleri oldular... Bir zamanlar 1 yaşında, şimdi 21... İyi ki doğdunuz canlarım

Roberts ile Moder, üç çocuklarının da evden ayrılmasından sonra yeni evlendikleri günlere geri döndüler. 

Haberle ilgili daha fazlası:
