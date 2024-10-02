Görenler yaşına inanamıyor… Ünlü oyuncunun meğer tek bir gençlik sırrı varmış: Kötü evlilik sizi yaşlandırır!

Haberin Devamı

74 yaşındaki efsane aktör ilerleyen yaşına ve birçok meslektaşı artık emekli olmasına rağmen ne gençliğinden ne de dinçliğinden hiçbir şey kaybetmiş değil…

YAŞITLARI BİR BİR EMEKLİ OLURKEN O GENÇLERE TAŞ ÇIKARIYOR

Don Johnson deyince akıllara hemen Miami Vice dizisi geliyor elbette. Ama onu geçmişte televizyonda izlememiş nesiller de tanıyor; usta aktör filmleri ve dizileriyle izleyenleri kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

Don Johnson'ın 74 yaşında hâlâ yakışıklı ve enerjik kalmasının kolay bir sırrı var. Ya da 25 yıldır karısına çok aşık olduğu mutlu bir evliliği olduğu için bu ünlü oyuncuya kolay geliyor da denebilir…

Haberin Devamı

4 FARKLI KADINLA 5 EVLİLİK VE 5 DE ÇOCUK YAPTI

Don Johnson dört kadınla beş kez evlendi. Evliliklerinden üçü kısa sürdü hatta bu evliliklerinin ilk ikisi birkaç gün içinde iptal edildi. Johnson'ın ilk iki eşinin isimleri kamuoyuna hiç açıklanmadı.

Hollywood’da ünlenmeye başladığı ilk dönemlerde bir başka efsane oyuncu Melanie Griffith’le 1976’da evlenen Don Johnson’ın bu evliliği de aynı yıl içinde bitti. Ancak iki yıldız isim 1989’da yeniden aşka düşüp evlendi.

Bu evlilik 1996’ya kadar sürdü ve ünlü çiftin şimdi kendisi de büyük bir yıldız olan kızları Dakota Johnson da bu ikinci evlilikten doğdu. Eski eşler ayrılalı neredeyse 30 yıl olsa da kızları için sık sık bir araya geliyorlar ve geçen zaman içinde iyi de dost oldular.

50 YAŞINDA YAPTIĞI SON EVLİLİĞİ EN BÜYÜK ŞANSI OLDU

Don Johnson bu fırtınalı hayat ve git gelli gönül ilişkileri sona erip durulunca birçok insanın aşk meşk konularında “havlu attığı” bir yaşta, 50 yaşındayken evlendiği Kelley Phleger’la çeyrek asrı deviren mutlu bir yuva kurmayı başardı.

Haberin Devamı

Eski model Patti D'Arbanville’den 42 yaşında Jesse Wayne, Melanie Griffith’ten 35 yaşında Dakota ve Kelley Phleger’den de 25 yaşında Grace, 22 yaşında Jasper ve 18 yaşında Deacon adında tam 5 çocuğu olan Don Johnson son denemesinde yakaladığı büyük mutluluğu ve gençlik sırrını People dergisine anlattı.

"GÜVEN, NEZAKET, SAYGI"

Don Johnson, Kelley Phleger ile 25 yıllık evliliğinin anahtarlarının basit olduğunu “Birbirimizle o kadar uyumluyuz ki aramızda konuşulmayan bir güven, nezaket ve saygı var. Ve anahtarlar da bunlar,” diyerek anlatıyor.

Haberin Devamı

Ve 74 yaşında hâlâ bir delikanlı gibi görünmesinin sırrı da aslında tam olarak bu! Don Johnson nasıl böyle göründüğü sorusunu “Doğru kişiyle evlenin! Kötü bir evlilik sizi yaşlandırır. Doğru insanla evlenirseniz de benim gibi genç kalırsınız” diyerek yanıtlıyor.

Johnson, eşi Kelley Phleger’i “inanılmaz bir kadın” olarak tanımlıyor. “Belli ki o bir azize” dediği karısıyla ilgili olarak efsane müzisyen Bob Dylan'la yaptığı bir sohbeti anlatan Don Johnson ilişki sorunları yaşadığı bu dönemde Dylan’ın kendisine “Gördün mü, aşk nezaket, güven ve saygıyla ilgilidir, değil mi?” dediğini hatırlıyor.

Haberin Devamı

“İşte bu Kelley'nin vücut bulmuş hali” diyen Don Johnson, karısı kendisi için mükemmel yapan şeyler için de “Nezaket, güven ve saygı ve biz birbirimize karşı bunlara sahibiz. Biz sevgili ve arkadaşız ve bu çok eğlenceli. O inanılmaz bir kadın” diyor.

ONU AŞKI VE AİLESİ GENÇ TUTUYOR

Usta aktörün bir genç görünme ve hissetme sırrı da babalıkla ilgili…

“Egzersiz yapmalısınız ve bunu çok yapmalısınız” diye Don Johnson şakayla karışık çok çocuklu bir baba olmanın onu dinç tuttuğunu söylüyor.