×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Görenler onları ikiz sanıyor… Model anne kız yıllar sonra ilk kez podyumda…

Güncelleme Tarihi:

#Kate Moss#Lila Moss#Victoria's Secret 2024
Görenler onları ikiz sanıyor… Model anne kız yıllar sonra ilk kez podyumda…
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 13:24

2018’de son kez düzenlenen, televizyon ekranlarından canlı yayınlanan ve tüm dünyayı ekran başına toplayan ünlü Victoria’s Secret defilesi 6 yıl aradan sonra geçtiğimiz akşam yeniden düzenlendi.

Haberin Devamı

Yıllardır beklenen, markanın aldığı bir takım yeni kararlardan sonra aylar süren hazırlıklardan sonra yapılan defilenin yankıları hâlâ sürüyor.

6 YIL SONRA GELEN İLK DEFİLENİN YANKISI SÜRÜYOR

Marka için dünyanın en ünlü modellerinin iç çamaşırı koleksiyonlarını sergilerken taktıkları melek kanatlarıyla özdeşleşen bu defilelerde podyumda yürüyen modellere bu sebeple “Victoria’nın Melekleri” adı takılıyor.

Görenler onları ikiz sanıyor… Model anne kız yıllar sonra ilk kez podyumda…

Uzun bir aradan sonra düzenlenen Victoria’s Secret defilesinde markanın yıllarca yüzü olmuş, geçmiş yıllarda da melek kanatlarını takmış olan birçok süper model podyuma çıktı.

Bu isimler arasında yeni nesilden sayısız model yer alırken geçmiş yıllarda Victoria’a Secret’ın yüzü olmuş podyum efsaneleri de vardı. Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Irina Shayk, Tayra Banks gibi isimlerin yanında son dönemin gözde isimleri Gigi ve Bella Hadid kardeşler, Ashley Graham, Barbara Palvin de melek kanatlarını takarak defilede yer aldılar.

Görenler onları ikiz sanıyor… Model anne kız yıllar sonra ilk kez podyumda…
Yankısı hâlâ devam eden Victoria's Secret defilesinin en büyük sürprizlerinden biri podyuma geri dönen Kate Moss olmuştu

Haberin Devamı

GECENİN SÜRPRİZİNİ O YAPMIŞTI

Gecenin en büyük sürprizlerinden biri ise artık podyumlardan emekli olmuş, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük süper modellerinden 50 yaşındaki Kate Moss oldu.

Zaman zaman ünlü markaların reklam kampanyalarının yüzü olmaya devam eden efsane model Victoria’s Secret defilesi için podyuma geri döndü.

Görenler onları ikiz sanıyor… Model anne kız yıllar sonra ilk kez podyumda…
Genç model Lila Moss da annesiyle birlikte ilk kez bir Victoria's Secret defilesine katılmış oldu

ANNE KIZ BİR ARADA PODYUMDA

Dönerken de yalnız değildi… Kate Moss’un kendisine ikizi kadar benzeyen 22 yaşındaki model kızı Lila Moss da annesiyle birlikte ilk kez bir Victoria’s Secret defilesi için podyuma çıktı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınMelekler kanat takıp podyuma indi… Victoria’s Secret defilesi altı yıl sonra geri döndü, yer yerinden oynadıMelekler kanat takıp podyuma indi… Victoria’s Secret defilesi altı yıl sonra geri döndü, yer yerinden oynadı!Haberi görüntüle

Kate Moss ve kızı Lila Moss’u defilede birlikte gören hayranları sosyal medyaya koşarken anne Moss siyah bir takım, kızı Lila ise pembe bir takımı aynı renkteki melek kanatlarıyla sergiledi.

Görenler onları ikiz sanıyor… Model anne kız yıllar sonra ilk kez podyumda…
Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük süper modellerinden biri kabul edilen Kate Moss'un tek çocuğu olan Lila daha doğar doğmaz ünlenmişti

Kate Moss 90’lı yılların başında başladığı modellik kariyerinde en üst noktaya ulaşmış, podyumda her salındığında yürekleri hoplatmayı bilmişti. Gencecikken tüm dünyanın karşısına çıkan Kate Moss artık 50 yaşında ama mesleğini bırakmış değil…

Genç yaşında podyumlarda fırtına gibi esmeye başlayan 22 yaşındaki Lila Moss, Kate Moss’un medya patronu Jefferson Hack ile ilişkisinden dünyaya geldi.

Görenler onları ikiz sanıyor… Model anne kız yıllar sonra ilk kez podyumda…
Lila, hem güzelliğiyle hem de gülüşüyle annesi Kate Moss'un küçük bir kopyası gibi görünüyor

Haberin Devamı

Tam adı Lila Grace Moss-Hack olan bu güzel genç kadın annesinin şöhretinin ışığı altında, pırıltılı bir dünyada büyüdü. O da serpilip olgunlaştığında tıpkı annesi gibi bir model olma yolunda ilk adımlarını atacaktı.

Görenler onları ikiz sanıyor… Model anne kız yıllar sonra ilk kez podyumda…

Ama Lila, taşıdığı soyadına güvenmedi, çalışkan ve başarılı olduğunu kanıtladı. Son birkaç yıldır podyumlarda görünen Lila, annesinin de kayıtlı olduğu ajansla anlaşarak profesyonel modellik kariyerine gencecikken başlamış oldu.

Görenler onları ikiz sanıyor… Model anne kız yıllar sonra ilk kez podyumda…
22 yaşına basan ve kariyerinde hızlı adımlarla ilerleyen Lila Moss, Kate Moss'un ünlü medya patronu Jefferson Hack'le olan ilişkisnden doğmuştu

Haberin Devamı

ANNESİNİN YOLUNDAN GİTMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞTI

Lila Moss, profesyonel kariyerine başlar başlamaz kendi başına ya da annesiyle bir arada yer aldığı birçok reklam kampanyalarını da başarıyla yürütüyor. Dev markaların peşinden koştuğu genç kadın özellikle de annesiyle birlikte çalıştığında ve Kate ve Lila birlikte kamera karşısına geçtiğinde büyük ilgi topluyor.

Öte yandan, Kate Moss’un üvey kız kardeşi ve Lila’nın teyzesi olan Lottie Moss da ailenin modellik yapan üyelerinden biri.

Görenler onları ikiz sanıyor… Model anne kız yıllar sonra ilk kez podyumda…

Gözden KaçmasınÜnlü şarkıcı kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybettiÜnlü şarkıcı kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetti!Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kate Moss#Lila Moss#Victoria's Secret 2024

BAKMADAN GEÇME!