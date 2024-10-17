Görenler onları ikiz sanıyor… Model anne kız yıllar sonra ilk kez podyumda…

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Yıllardır beklenen, markanın aldığı bir takım yeni kararlardan sonra aylar süren hazırlıklardan sonra yapılan defilenin yankıları hâlâ sürüyor.

6 YIL SONRA GELEN İLK DEFİLENİN YANKISI SÜRÜYOR

Marka için dünyanın en ünlü modellerinin iç çamaşırı koleksiyonlarını sergilerken taktıkları melek kanatlarıyla özdeşleşen bu defilelerde podyumda yürüyen modellere bu sebeple “Victoria’nın Melekleri” adı takılıyor.

Uzun bir aradan sonra düzenlenen Victoria’s Secret defilesinde markanın yıllarca yüzü olmuş, geçmiş yıllarda da melek kanatlarını takmış olan birçok süper model podyuma çıktı.

Bu isimler arasında yeni nesilden sayısız model yer alırken geçmiş yıllarda Victoria’a Secret’ın yüzü olmuş podyum efsaneleri de vardı. Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Irina Shayk, Tayra Banks gibi isimlerin yanında son dönemin gözde isimleri Gigi ve Bella Hadid kardeşler, Ashley Graham, Barbara Palvin de melek kanatlarını takarak defilede yer aldılar.

Yankısı hâlâ devam eden Victoria's Secret defilesinin en büyük sürprizlerinden biri podyuma geri dönen Kate Moss olmuştu

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GECENİN SÜRPRİZİNİ O YAPMIŞTI

Gecenin en büyük sürprizlerinden biri ise artık podyumlardan emekli olmuş, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük süper modellerinden 50 yaşındaki Kate Moss oldu.

Zaman zaman ünlü markaların reklam kampanyalarının yüzü olmaya devam eden efsane model Victoria’s Secret defilesi için podyuma geri döndü.

Genç model Lila Moss da annesiyle birlikte ilk kez bir Victoria's Secret defilesine katılmış oldu

ANNE KIZ BİR ARADA PODYUMDA

Dönerken de yalnız değildi… Kate Moss’un kendisine ikizi kadar benzeyen 22 yaşındaki model kızı Lila Moss da annesiyle birlikte ilk kez bir Victoria’s Secret defilesi için podyuma çıktı.

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Kate Moss ve kızı Lila Moss’u defilede birlikte gören hayranları sosyal medyaya koşarken anne Moss siyah bir takım, kızı Lila ise pembe bir takımı aynı renkteki melek kanatlarıyla sergiledi.

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük süper modellerinden biri kabul edilen Kate Moss'un tek çocuğu olan Lila daha doğar doğmaz ünlenmişti

Kate Moss 90’lı yılların başında başladığı modellik kariyerinde en üst noktaya ulaşmış, podyumda her salındığında yürekleri hoplatmayı bilmişti. Gencecikken tüm dünyanın karşısına çıkan Kate Moss artık 50 yaşında ama mesleğini bırakmış değil…

Genç yaşında podyumlarda fırtına gibi esmeye başlayan 22 yaşındaki Lila Moss, Kate Moss’un medya patronu Jefferson Hack ile ilişkisinden dünyaya geldi.

Lila, hem güzelliğiyle hem de gülüşüyle annesi Kate Moss'un küçük bir kopyası gibi görünüyor

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Tam adı Lila Grace Moss-Hack olan bu güzel genç kadın annesinin şöhretinin ışığı altında, pırıltılı bir dünyada büyüdü. O da serpilip olgunlaştığında tıpkı annesi gibi bir model olma yolunda ilk adımlarını atacaktı.

Ama Lila, taşıdığı soyadına güvenmedi, çalışkan ve başarılı olduğunu kanıtladı. Son birkaç yıldır podyumlarda görünen Lila, annesinin de kayıtlı olduğu ajansla anlaşarak profesyonel modellik kariyerine gencecikken başlamış oldu.

22 yaşına basan ve kariyerinde hızlı adımlarla ilerleyen Lila Moss, Kate Moss'un ünlü medya patronu Jefferson Hack'le olan ilişkisnden doğmuştu

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ANNESİNİN YOLUNDAN GİTMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞTI

Lila Moss, profesyonel kariyerine başlar başlamaz kendi başına ya da annesiyle bir arada yer aldığı birçok reklam kampanyalarını da başarıyla yürütüyor. Dev markaların peşinden koştuğu genç kadın özellikle de annesiyle birlikte çalıştığında ve Kate ve Lila birlikte kamera karşısına geçtiğinde büyük ilgi topluyor.

Öte yandan, Kate Moss’un üvey kız kardeşi ve Lila’nın teyzesi olan Lottie Moss da ailenin modellik yapan üyelerinden biri.