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Gören şaşkına döndü… Gençleşme hevesinden vazgeçti: Artık saçı da sakalı da bembeyaz!

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#Nicolas Cage#Riko Shibata#Beyaz Saç
Gören şaşkına döndü… Gençleşme hevesinden vazgeçti: Artık saçı da sakalı da bembeyaz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2026 13:55

Sinema dünyasının en köklü ailelerinden birine mensup olsa da sahip olduğu soyadı ona hak etmediği bir avantaj sağlamasın diye kariyerinin başından beri başka bir isim kullanıyor.

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Uzun kariyeri boyunca oynamadığı film, canlandırmadığı rol kalmadı… Hatta bir dönem çok borcu olduğu ve tüm servetini tükettiği için önüne gelen her projeye evet dediği konuşuluyordu.

Bu iddialar kısmen doğru olsa da Hollywood’un efsane yönetmeni Francis Ford Coppola’nın yeğeni Nicolas Cage, mesleğine aşık ve yaşı ilerlemeye başlamış olsa da çok sevdiği filmlerden uzak kalmak istemiyor ve hem büyük projelere hem de bağımsız sinemaya her zaman evet demeye devam ediyor.

Gören şaşkına döndü… Gençleşme hevesinden vazgeçti: Artık saçı da sakalı da bembeyaz

Bunu yaparken de zaten hiç kaybetmediği enerjisini görüntüsüne de yansıtıyordu. Usta aktör geçtiğimiz gün katıldığı davette ise ortaya bambaşka şekilde çıktı ve görenler onu tanımakta zorlandı…

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Nicolas Cage, hafta sonu Los Angeles'taki Lucas Anlatı Sanatı Müzesi'nin (Lucas Museum of Narrative Art) açılış gecesinde, yarı yaşındaki eşi Riko Shibata ile birlikte koyu renkli saçlarına veda etmiş ve tanınmaz bir görünüme bürünmüş halde görüntülendi.

Gören şaşkına döndü… Gençleşme hevesinden vazgeçti: Artık saçı da sakalı da bembeyaz

Yakın zamanda Malibu'daki 10,5 milyon dolarlık malikanesinde bir obruk oluşumu sorunu yaşayan ve evini kaybetme noktasına gelen 62 yaşındaki oyuncu, Kim Kardashian ve Katy Perry gibi diğer ünlü isimlerle birlikte etkinliğe gelirken yeni imajını sergiledi.

Nicolas Cage, 31 yaşındaki eşi Shibata ile kırmızı halıda fotoğraf çektirirken gri saçlarının yanı sıra tamamen grileşmiş sakalıyla dikkat çekti. Cage, saten yakalı ve önü iliklenmiş mavi bir smokin ceketiyle oldukça şık görünüyordu.

Gören şaşkına döndü… Gençleşme hevesinden vazgeçti: Artık saçı da sakalı da bembeyaz

Çift, etkinlikler sırasında kırmızı halıda birbirlerine yakın durup sevgi gösterisinde bulunmakla kalmadılar oldukça neşeli halleri ve attıkları kahkahalarla da dikkat çektiler.

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Gören şaşkına döndü… Gençleşme hevesinden vazgeçti: Artık saçı da sakalı da bembeyaz

Nicolas Cage’in bu görüntüsü yıllarca genç görünmek için saçlarını ve sakallarını boyatma hevesinden vazgeçtiğinin ve kendini yaşının ve hayat akışının doğal sürecine bıraktığı için eleştiri almadı hatta tam tersi övgülerle karşılandı.

Gören şaşkına döndü… Gençleşme hevesinden vazgeçti: Artık saçı da sakalı da bembeyaz

Cage ve eşi Shibata, oyuncunun Japonya'da 2021 yapımı "Prisoners Of The Ghostland" filminin çekimlerini yaptığı sırada ortak arkadaşlar aracılığıyla tanışmıştı.

İkili 2021 yılında Las Vegas'ta düzenlenen bir törenle evlendi ve ertesi sene August adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldılar.

Gören şaşkına döndü… Gençleşme hevesinden vazgeçti: Artık saçı da sakalı da bembeyaz

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5 kez evlenen ve 3 farklı kadından 3 çocuk sahibi olan Nicolas Cage’in 4 yaşındaki kızından hariç 36 ve 21 yaşında iki oğlu daha var.

Oscar ödüllü oyuncu yoğun bir tempoda çalışmaya devam ediyor ve yakın zamanda süper kahraman dizisi "Spider-Noir"da başrolü üstlendi.

Gören şaşkına döndü… Gençleşme hevesinden vazgeçti: Artık saçı da sakalı da bembeyaz

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#Nicolas Cage#Riko Shibata#Beyaz Saç

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