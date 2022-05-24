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Gören dönüp bir daha baktı... 3 tekerli Bebek turu!

#Gökhan Töre#Eda Ece#Eda Taşpınar
Gören dönüp bir daha baktı... 3 tekerli Bebek turu

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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3 tekerli Bebek turu

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre önceki gün Bebek’teydi. Güneşli havada Bebek Parkı’nda yürüyüş yapan Töre, daha sonra arkadaşının kullandığı araçla parktan ayrıldı. Amerikalı otomobil üreticisi Vanderhall’ın üç tekerlekli Carmel modeli roadster, trafikte ilgi odağı oldu. (Sayit DURMAZ)

Gören dönüp bir daha baktı... 3 tekerli Bebek turu

Hava almaya çıktık

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, önceki akşam kardeşi ile Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi. İki kardeşin yanında köpekleri Henry de vardı. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, ‘’Biraz sahil havası almaya çıktık. Yürüyüş yaptık. Şimdi evimize gidiyoruz’’ diyerek evlerinin yolunu tuttu. (Sayit DURMAZ)

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Gören dönüp bir daha baktı... 3 tekerli Bebek turu

Sezonu açtı

Mart ayında 8 yıllık eşi Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel, adından söz ettirmeye devam ediyor. Görgüzel, önceki gün havuz başında bikinili bir pozunu paylaşarak, “Oh be! Yavaş yavaş sezonu açalım o zaman” notunu düştü. Ünlü şarkıcıya takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.

Gören dönüp bir daha baktı... 3 tekerli Bebek turu

Onlar da Cannes’da

Cannes’ın ‘Belirli Bir Bakış’ bölümünde yarışan “Kurak Günler” filminin ekibi, kırmızı halıda dünya basınının karşısına çıktı.

Filmin dünya galası, dün festival kapsamında Salle Debussy’de yapıldı. Yönetmen Emin Alper, kırmızı halıda oyuncuları Selahattin Paşalı ve Ekin Koç ile poz verdi.

“Kurak Günler”in oyuncularından Selin Yeninci de Cannes’daki galada Hakan Yıldırım tasarımı pudra mavisi elbisesiyle boy gösterdi.

Gören dönüp bir daha baktı... 3 tekerli Bebek turu

Hippi aşkına

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Eda Taşpınar önceki akşam ismini açıklamak istemediği sevgilisi ile Bebek’teydi.

Dondurma alan sevgililer, uyumlu giyim tarzlarıyla dikkat çekti. Birlikte çıktıkları Panama tatilinden samimi fotoğraflar paylaşan ikili, muhabirler tarafından görüntülenmekten rahatsız oldu. Taşpınar’ın sevgilisi, flaşlar patlayınca yüzünü gizledi. (Sayit DURMAZ)

Gören dönüp bir daha baktı... 3 tekerli Bebek turu

Çifte mutluluk

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer’in küslüğü kısa sürdü. Barışan çift, Anadolu Efes’in şampiyonluk kutlamasında mutluluk pozları verdi.

Oyuncu Eda Ece ile Anadolu Efes takımında forma giyen basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer bir süre önce sosyal medyada birbirlerini
takip etmeyi bırakınca haklarında ayrılık dedikoduları çıkmıştı. Neyse ki kriz kısa sürdü. Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, birbirlerini yeniden takibe alarak barıştıklarını gösterdi.

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Ece, üst üste ikinci kez Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes’in şampiyonluk kutlamasında da Tuncer’i yalnız bırakmadı. Oyuncu, mutluluk pozlarını Instagram’da paylaştı.

 

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#Gökhan Töre#Eda Ece#Eda Taşpınar

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