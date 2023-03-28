Gören dönüp bir daha bakıyor: Ünlü modelin kızı annesinin ikizi gibi

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Bunun başlıca sebeplerinden biri bu isimlerin gençlik yıllarında ve çocuk sahibi oldukları yaşlarda çok fazla çalışıyor ve hep farklı şehirler hatta ülkeler arasında mekik dokuyor olmaları. Bu çok çalışarak ve çok kazanarak geçen yıllar onları çoğu zaman çocuklarından ayrı tutuyor, bu ünlü isimler de işlerinin eskisi kadar yoğun olmadığı bu süreçlerde karşımıza hep çocuklarıyla vakit geçirirken, onlarla birlikte eğlenip poz verirken çıkıyor.

Yıllarca moda dünyasında fırtınalar estirmiş, kariyerinin zirve noktasında dünyanın en çok kazanan birkaç modelinden biri olmuş 41 yaşındaki Alessandra Ambrosio da artık, bu yukarıda saydığımız isimlerden biri olmuş durumda. Hâlâ özel defilelerde yer almaya devam eden, zaman zaman reklam kampanyalarında da görebildiğimiz usta model adını kimsenin unutmasına izin vermeyecek kadar aktif ama artık vaktini dilediği gibi kullanabilecek kadar da özgür.

Gururlu anne, sürekli olarak kendisine ikizi gibi benzeyen kızının fotoğraflarını paylaşıyor

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İşte 15 yaşından beri çalışan, kariyer basamaklarını hızla tırmanarak bir model için kariyer zirvesi sayılan Victoria’s Secret modelliği mertebesine de erişen Alessandra Ambrosio, yıllarca işleri nedeniyle istediğinden az vakit ayırabildiği 14 yaşındaki kızı Anja ile gününü gün ediyor. Anne kız memleketleri Brezilya’da tatil yaparken Lollapalooza müzik festivaline de birlikte gittiler.

Kızıyla geçirdiği anları sürekli olarak sosyal medya hesabından paylaşan güzel modelin kızıyla olan benzerliği ise görenleri hayrete düşürecek kadar bariz. Alessandra Ambrosio’nun 14 yaşındaki kızı Anja kelimenin tam anlamıyla hık demiş annesinin burnundan düşmüş gibi görünüyor. Anja annesine olan benzerliği nedeniyle ‘Mini Alessandra’ olarak adlandırılıyor ve ileride annesinin yolundan yürümesi de gayet olası görünüyor.

Fiziksel benzerlikleri bir yana anne kızın tarzı da birbirine çok benziyor

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Alessandra Ambrosio’nun yüz hatlarına sahip olan Anja’nın hali, tavrı ve duruşu da neredeyse annesinin tam bir kopyası gibi. Hatta anne kızın saçları ve giyim tarzları bile aynı model. 14 yaşındaki Anja ve 10 yaşındaki erkek kardeşi Noah, Alessandra Ambrosio’nun uzun yıllar birlikte olduğu, hatta bir dönem nişanlı kaldığı Amerikalı eski aşkı Jamie Mazur’dan doğan çocukları. Eski bir fotoğrafçı olan Mazur daha sonra kendi markasını yaratarak moda dünyasının hatırı sayılır tasarımcıları arasına girmişti.

Bir gündelik giyim stili olan Athleisure, gündelik parçalarla şık eşofmanlar ve egzersiz kıyafetlerinin modaya uygun şekilde birleştirilmesinden oluşuyor. Bu tarz son yıllarda hem Hollywood hem de moda dünyasının ünlüleri tarafından sık sık kullanılıyor.

Çocuklarının kendi tarzları olmasını isteyen ve kendi bedenleriyle barışık yaşamasını isteyen deneyimli model son yıllarda karşımıza Athleisure adı verilen giyim tarzıyla çıkıyor. “Los Angeles’ta yaşıyorum. Bu yüzden bikiniler ve basit plaj kıyafetleri dışında pek bir şeye ihtiyacım olmuyor. Eski bir modelim ve modayı seviyorum ama kendimi satın alma çılgınlığına kaptırmıyorum” demişti.

Her ne kadar spor bir tarz benşmseseler de anne kız davetlere böyle şık giysiler içinde de katılmaya başladı... Geçen hafta bir Gucci davetine annesiyle birlikte giden anja için onun yolundan yürümeye artık hazır yorumu yapıldı

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Kızı Anja da bu tarzı benimsemiş olacak ki tıpa tıp benzediği annesiyle çekilen fotoğraflarında o da aynı stil giyinmeye başladı. 41 yaşındaki süper model, bol ve yüksek belli kot pantolon, beyaz spor ayakkabılarla birlikte kısa kahverengi bir üst tercih ederken kızı da ona benzer şekilde şık bir yoga pantolonu ve annesininkine benzer crop-top bir üst seçmişti. Spor giyinen anne kızın moda konusunda lüksten de vazgeçmedi ve birbirine benzer dikdörtgen Chanel çantalar kullandığı gözlerden kaçmadı.