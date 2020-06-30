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Gönüllü rehber Zeynep!
Zeynep Alkan, sevgilisi Wesley’ye Türkiye’yi tanıtıyor. Salgın dönemini üniversite eğitimi aldığı Hollanda- Amsterdam’da sevgilisi Wesley Pabis ile geçiren oyuncu Zeynep Alkan, uçuşlar başlar başlamaz Türkiye’ye dönmüştü.
Kendisine eşlik eden sevgilisi Wesley’ye, Türkiye’yi tanıtmak isteyen Zeynep “Önce Çeşme’ye gittik, şimdi Fethiye’deyiz.
Güney ve Ege’deki turumuzun ardından İstanbul’a döneceğiz. Sevgilime gönüllü rehberlik yapıyorum” dedi.
Zeynep Alkan ile Hollandalı Wesley 1 yıldır aşk yaşıyor.
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