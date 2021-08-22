Gönül Köşkü mahkeme yolunda! İpek Açar Kömürcü ve Beste Açar arasında neler oluyor?

Beste Açar ve İpek Açar Kömürcü arasındaki gerilim artıyor.

2015’te hayatını kaybeden şarkıcı Kayahan’ın kızı Beste Açar, evlenmesine rağmen babasının soyadını kullanan Kayahan’ın eski eşi İpek Açar Kömürcü’ye tepki göstermişti.

Kayahan’ın vefatından 4 yıl sonra orkestra şefi Alper Kömürcü ile evlenen İpek Açar, yeni eşi ve onun ailesiyle birlikte Kayahan’ın Gömeç’teki “Gönül Köşkü” adlı villasına tatil yapmaya gitti.

Miras olarak kalan şarkıların tüm haklarını da üstüne almak isteyen İpek Açar Kömürcü’ye Beste Açar tepki gösterdi ve hukuki yollara başvuracağını söyledi:

“Ben para pul, mal mülk peşinde değilim. Beni üzen işin maneviyat tarafı. Ben babamın eşyaları müze olsun istedim. Zaten oraya gitmek istemiyorum çünkü o anılar, yaşananlar her saniye gözümün önünde. Haftaya avukatımla buluşup hukuk çerçevesinde neler yapabiliriz diye konuşacağız ve dava açacağım. Orada eşi ve eşinin ailesiyle tatil yapması ve babamın değerlerini, anılarını hiçe sayması beni üzüyor.”

NE OLMUŞTU

Beste Açar’ın babası Kayahan’ın mezarı başından yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı. Açar, İpek Açar Kömürcü’ye yeniden evlenmesine rağmen babasının soyadını kullanmaya devam ettiği için tepki gösterdi:

“Bedenler sonludur ancak varlığımız enerjetik formda sonsuzdur ve her zaman iletişim mümkündür. Babam diyor ki; İpek Hanım evlendiği için soyadımı kullanmasına iznim yoktur.” İpek Açar Kömürcü sert karşılık verdi: “Öbür dünyada olan babamla konuştum diye şuursuz bir açıklama yapan şahsa son sözüm; Türkiye Cumhuriyeti’nin bana verdiği yeni kimlikte de olduğu gibi ölene kadar evladımla aynı soyadını taşıyacağım. Ben böyle olmasını istiyorum.”

HARAP OLMASIN DİYE



Beste Açar, babasının Balıkesir Gömeç’te bulunan ve “Gönül Köşkü” olarak da bilinen evi nedeniyle de İpek Açar Kömürcü’yü hedef aldı:

“Babamla evlendikleri, kız kardeşimin okul çağına kadar büyüdüğü evde şimdiki eşi ve eşinin ailesiyle birlikte yazı geçiriyor olmalarına da babamın izni yok.”



Balıkesir-Gömeç’te bulunan Gönül Köşkü, Kayahan’ın eski eşi ve kızı arasında polemik konusu oldu.

İpek Açar Kömürcü’nün konuyla ilgili yanıtı ise şöyle oldu: “Tüm bakımlarını, çatısını ve bahçesini yaptırdığımız, kısacası maddi, manevi tek başımıza sahip çıktığımız bu yere, ustaların başında durmak için aile olarak gittik. Bunun hesabını da kimseye verecek değilim. Yıkılmasına, harap olmasına gönlümüz el vermedi, vermeyecek. Son nefesime kadar da Kayahan Bey’in bıraktıklarına sahip çıkmaya devam edeceğim.”

Alıcıları kabul etmedi

Beste Açar, evle ilgili iddialarını şu sözlerle sürdürdü: “Gömeç’teki evde geçen hafta eşinin ailesinin kaldığının görüntüsü ve ses kaydım mevcut. Evin satılması için bulduğum alıcıları da kabul etmeyen İpek Hanım her şeye profesyonelce kılıf buluyor. Babam yattığı yerde huzurlu değil. Evin masraflarına gelince. Bu zamana kadar tüm giderlerin payıma düşen 8/3 bölümünü ödediğimin faturaları ve avukatlarımızın yıllardır yazdığı bilgi mail’leri Whatsapp grubumuzda var.”



Kayahan’la 1999’da evlenen ve 2000 yılında kızı Aslı Gönül’ü kucağına alan İpek Açar, eşini kaybettikten 4 yıl sonra müzisyen Alper Kömürcü’yle nikâh masasına oturdu.

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