Gönlünün yeni prensesini buldu… 'Onu da mı hemen market alışverişine götürdün!'

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Andrew Garfield bugüne kadarki en ses getiren ilişkisini Oscar’lı yıldız Emma Stone ile yaşamıştı. İkili 2011 İnanılmaz Örümcek Adam filminin çekimlerinde birbirlerine aşık olmuştu. Bu ilişki 2015’te ikilinin sessiz sedasız şekilde kendi yollarına gitmesiyle son buldu. Andrew Garfield'ın Hollywood'un yeni gözdesi Monica Barbaro ile birlikte olduğu dedikoduları doğru çıktı

GÖNÜL DEFTERİNDEN NİCE GÜZELLER GEÇTİ

Ünlü model Alyssa Miller ile de bir ilişki yaşayan Garfield ondan da 2022'nin başlarında ayrıldı.

Garfield 2024 yılını Dr. Kate Tomas’la geçirmişti

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Geçen yıl sık sık Londra'da model Olivia Brower ile görüntülenen 41 yaşındaki ünlü oyuncu sonra da gönlünü kendini “Profesyonel Cadı” diye tanıtan ünlü ilişki danışmanı Dr. Kate Tomas’a kaptırdı. Andrew Garfield ve Monica Barbaro birlikte alışveriş yaparken görüntülendi

“CADI DOKTOR” AŞKINDAN AYRILMIŞTI

Kendi internet sitesinde ruhani okumalar ve danışmanlıklar sunan ve çalışmalarından bugüne kadar Vogue ve NBC News dahil olmak üzere çok sayıda yayında bahsedilen ünlü bir isim olan sevgilisiyle yollarını ayıran Andrew Garfield’ın kalbi yine çok fazla boş kalmadı.

İkilinin Oscar gecesindeki yakınlaşmaları dikkat çekmişti

Andrew Garfield ve yeni kız arkadaşı Monica Barbaro Malibu'da birlikte alışveriş yaparken görüldü.

İkilinin bir süredir bir arada olduğu konuşuluyordu. Ünlü aktör en unutulmaz aşkını Örümcek Adam filmindeki rol arkadaşı Emma Stone ile yaşamıştı

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OSCAR GECESİNDE BİRLİKTEYDİLER

“A Complete Unknown” filmindeki rolüyle Oscar’a aday olan genç yıldız Monica Barbaro Hollywood’un son gözdelerinden.

İkili Oscar töreninin yapıldığı geceyi de birlikte terk etmiş, mart ayının hemen başında yapılan törendeki yakınlaşmaları dikkatlerden kaçmamıştı.

Andrew Garfield ünlü model Alyssa Miller ile de aşk yaşamıştı

Kendileri henüz bu konuda bir açıklama yapmamış olsa da yan yana çekilen fotoğraflarıyla Garfield ve Monica Barbaro’nun gerçekten de bir aşk yaşamaya başladıkları böylece anlaşılmış oldu. Andrew Garfield geçen yılki aşkı Dr. Kate Tomas'la da ilk olarak alışveriş yaparken görüntülenmişti

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YİNE Mİ ALIŞVERİŞ!

Ünlü oyuncunun yeni ilişkisinin duyulması hayranlarını heyecanlandırırken bir yandan da bu durum espri konusun haline geldi. Andrew Garfield daha önceki sevgilileriyle birlikte de sık sık market alışverişi yaparken görüntülenmiş hatta bu birlikteliklerin ilk fotoğrafları da aynı şekilde gelmişti.

Emma Stone ve Andrew Garfield ilişkilerinin ilk günlerinde...

Andrew Garfield’ın yeni aşkı Monica Barbaro’yla da bir süpermarketten çıkarken görüntülenmesi “Andrew Garfield kız arkadaş buldu mu onu hemen markete götürüp ilişkisinin geleceğine böyle karar veriyor” yorumlarına sebep oldu.