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Ali KESER
Haber Giriş: 02.08.2020 - 08:52,Son Güncelleme:

Gonca Vuslateri'nin ilk Bodrum sahnesi

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Gonca Vuslateri'nin ilk Bodrum sahnesi
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Oyuncu Gonca Vuslateri, önceki akşam ilk defa Bodrum’da sahneye çıktı.

Bayramın birinci günü Bodrum Tilkici Koyu’ndaki Mücver Restaurant’ta konser veren Vuslateri, “Öncelikle herkesin bayramını kutlarım. Bu akşam beni ilk Bodrum sahnemde yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ederim” dedi.

Gonca Vuslaterinin ilk Bodrum sahnesi

Oyuncu arkadaşı Erkan Can’ı da sahneye davet eden Gonca Vuslateri, onunla birlikte “Küçelere Su Serpmişem” şarkısını söyledi. Vuslateri daha sonra Olgun Şimşek’le birlikte Neşat Ertaş’ın “Ah Yalan Dünya” şarkısında düet yaptı.
Gonca Vuslaterinin ilk Bodrum sahnesi


Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan oyuncu, programını noktalamadan önce “Dünya genelinde kötü bir süreçten geçiyoruz uzun bir süre birbirimize sarılamadık. Bir sürü vatandaşımız hayatını kaybetti. Lütfen sosyal mesafemize hep dikkat edelim” diyerek sevenlerini uyardı. Öte yandan Gonca Vuslateri’yi dinlemeye gelenler arasında Cenk Eren, Ender-Gülşah Alkoçlar çiftide vardı.

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