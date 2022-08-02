Gonca Vuslateri'den çok konuşulan paylaşım! 'Ben aramı iyi tutayım da aman ekmeğimden olmayayım’

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Daha önce Küçük Sırlar, Yalan Dünya, Anne gibi önemli projelerde rol alan 35 yaşındaki Gonca Vuslateri'den meslektaşlarını kızdıracak sözler...

Bir süredir ekranlardan uzan olan Gonca Vuslateri estetik paylaşımıyla olay oldu. Sosyal medya hesabından filtreli bir fotoğrafını paylaşan oyuncu altına, 'Ben aramı iyi tutayım da aman ekmeğimden olmayayım’ estetiği yaptırdım..

Bir iki dizide suni gözyaşıyla süzüm-ağlama sahnesi, yurtdışı satışlarından %1, tam kariyer yapacakken zengin kocayla Akdeniz sahillerinde tanışıp evlilik, aynı düğünde 5 gelinlik. Yok kızım Gonca... Rahatlık batar sana... Ben aramı kendimle bozmayayım da... Ne gelirse başımıza sevdadan olsun! Hadi bakalım, Azıcık Martinim ağrısız başım. Sakin olun estetik yok" mesajını düştü.

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Gonca Vuslateri'nin bu paylaşımı kafaları karıştırdı. İsim vermeden bir meslektaşını hedef alan oyuncu takipçilerini de ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları 'Gonca Hanım mesajınız kime' yorumunda bulundu...