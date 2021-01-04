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Haber Giriş: 04.01.2021 - 07:12 | Son Güncelleme:

Gonca Vuslateri ve Hakan Altun’un ayrılık nedeni evlilik krizi mi?

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Gonca Vuslateri ve Hakan Altun’un ayrılık nedeni evlilik krizi mi?
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2020’nin sürpriz âşıkları Gonca Vuslateri ve Hakan Altun’un ayrıldığı konuşuluyor. İddiaya göre ilişki “evlilik krizi” yüzünden bitti.

ANLAŞARAK AYRILDILAR
◊ Aşk yaşadıkları 2020 yılının son haftalarında sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkan oyuncu Gonca Vuslateri ile şarkıcı Hakan Altun’un ilişkisi kısa sürdü. Geçen hafta evlilik dedikodularıyla gündeme gelen çiftin önceki akşam ayrılık kararı aldığı söyleniyor.

Gonca Vuslateri ve Hakan Altun’un ayrılık nedeni evlilik krizi mi

‘KİMSENİN EVLENDİĞİ YOK’ DEMİŞTİ
◊ Evlilik haberleri üzerine Gonca Vuslateri sosyal medyada “Kimsenin evlendiği yok, sakin olun arkadaşlar” mesajını yayınlamıştı. İddiaya göre ilişkinin sonunu getiren de “evlilik krizi” oldu; taraflardan birinin evliliğe sıcak bakarken diğerinin “kesinlikle olmaz” tavrı ayrılıkla sonuçlandı.
Gonca Vuslateri ve Hakan Altun’un ayrılık nedeni evlilik krizi mi

Bu ayrılık iddialarının ardından sosyal medyada Hakan Altun'un bu fotoğrafı yine gündem oldu.

 

 

 

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