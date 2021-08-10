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Haber Giriş: 10.08.2021 - 08:22 | Son Güncelleme:

Gonca Vuslateri ile Mehmet Güreli Cihangir'de buluştu

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Gonca Vuslateri ile Mehmet Güreli Cihangir'de buluştu

Usta sanatçı Mehmet Güreli ve oyuncu Gonca Vuslateri, Cihangir’de bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikili, esprili yanıtlarla güldürdü

Yazar, müzisyen, ressam ve yönetmen Mehmet Güreli, önceki akşam oyuncu Gonca Vuslateri ile birlikte Cihangir’de kahve içip sohbet etti.

Uzun yıllar yazarlık yapan Mehmet Güreli, muhabirlerin sorularını esprilerle cevapladı. Sohbet esnasında Güreli, bir ara Gonca Vuslateri’nin elini tutunca, “Hocam ne yaptınız, bizi sevgili yazarlar” dedi.

Gonca Vuslateri ile Mehmet Güreli Cihangirde buluştu


Usta sanatçı da “O el benim elim değil derim” diye esprili bir cevap verince, kahkahalarla güldüler. Vuslateri, hocasını nezaketle gideceği yere kadar uğurladı. 

Gonca Vuslateri: Güneş ve deniz bana yasak
Gonca Vuslateri: Güneş ve deniz bana yasak

Gonca Vuslateri ile Mehmet Güreli Cihangirde buluştu

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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