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Haber Giriş: 26.01.2021 - 07:59 | Son Güncelleme:

Gonca Vuslateri, Hakan Altun sorularını duyunca...

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Gonca Vuslateri, Hakan Altun sorularını duyunca...
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Hakan Altun’la kısa süren ilişkisiyle gündemden düşmeyen Gonca Vuslateri, hafta sonu Cihangir’de görüntülendi.

Yanındaki gençle birlikte gittiği mekanda yasağa rağmen uzun saatler kalan oyuncu, Altun’la ilgili sorulara yanıt vermek istemedi. Vuslateri, “Ayrılık sonrası hiç Hakan Altun şarkıları dinlediniz mi?” sorusuna da “Gülesim geliyor” diye karşılık verdi.

PEK UYGUN OLMAZ

Gonca Vuslateri, “Gülesim geliyor” sözlerinin basına yansımasının ardından sosyal medyada şu açıklamayı yaptı: “Biten bir ilişkim varsa devam eden bir hayatım da var demektir. Ali Gaffar Okkan ve Uğur Mumcu’nun ölüm yıldönümü gününde sizin sorularınıza cevap vermem pek uygun olmaz. Uygunsa ve yine cevap vermem gerekiyorsa size ‘gülesim geliyordur’. Başkasına değil.”

Gonca Vuslateri, Hakan Altun sorularını duyunca...


Gonca Vuslateri, yanındaki arkadaşının kim oldğunu soran muhabirlere yanıt vermedi.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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