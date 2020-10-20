Golf tutkunları turnuvada buluştu
İstanbul Airport Golf Cup Turnuvası önceki gün Kemer Country Club’da gerçekleşen müsabakalarla son buldu. Golf tutkunları 3 gün süren turnuvada kıyasıya mücadele etti.
İstanbul Airport Golf Cup Turnuvası önceki gün İstanbul Havalimanı’nın ana sponsorluğunda Kemer Country Club’da son buldu.
Çekişmeli anlara sahne olan turnuvaya yaklaşık 245 golf tutkunu katıldı. Havacılık sektörüne sağladığı katkıların yanı sıra her fırsatta kültür, sanat ve spor adına yaptığı çalışmalarla da ön planda olan İstanbul Havalimanı, Kemer Country Club’da düzenlenen golf turnuvasına isim sponsoru da oldu.
3 gün boyunca junior, minik ve yetişkin oyuncuların mücadeleleriyle gerçekleşen turnuva, ödül töreniyle son buldu.
‘Istanbul Airport Golf Cup’ kazananları
Men’s Cat A Winner: Ayhan Elmas
Men’s Cat B Winner: Ersin Aktürk
Men’s Cat C Winner: Victor Ponta
Men’s Cat D Winner: Cüneyt Sapmaz
Ladies Cat A Winner: Binnur Egeli
Ladies Cat B Winner: Lana Lee
Junior 18 Holes Winner: Bartu Olcan Çiğdem
Junior Academy Course Winner: Matteo Skrtel
Junior Gross: Sude Bay
Ladies Longest Drive: Beyhan Benardete
Men’s Longest Drive: Mert Bayır
Ladies Nearest To The Pin: Okgil Hwang Lee
Men’s Nearest To The Pin: Ersin Aktürk
Ladies Gross: Beyhan Benardete
Men’s Gross: Mehmet Kazan
Nihat Özdemir-Hasan Akçakayalıoğlu-Yıldırım Demirören-Cemal Kalyoncu
Mehmet Kazan
Evrim Çetin
Claus Lassen
Judith Mary Slater
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