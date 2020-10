Golf tutkunları turnuvada buluştu

İstanbul Airport Golf Cup Turnuvası önceki gün İstanbul Havalimanı’nın ana sponsorluğunda Kemer Country Club’da son buldu.

Çekişmeli anlara sahne olan turnuvaya yaklaşık 245 golf tutkunu katıldı. Havacılık sektörüne sağladığı katkıların yanı sıra her fırsatta kültür, sanat ve spor adına yaptığı çalışmalarla da ön planda olan İstanbul Havalimanı, Kemer Country Club’da düzenlenen golf turnuvasına isim sponsoru da oldu.

3 gün boyunca junior, minik ve yetişkin oyuncuların mücadeleleriyle gerçekleşen turnuva, ödül töreniyle son buldu.



‘Istanbul Airport Golf Cup’ kazananları

Men’s Cat A Winner: Ayhan Elmas

Men’s Cat B Winner: Ersin Aktürk

Men’s Cat C Winner: Victor Ponta

Men’s Cat D Winner: Cüneyt Sapmaz

Ladies Cat A Winner: Binnur Egeli

Ladies Cat B Winner: Lana Lee

Junior 18 Holes Winner: Bartu Olcan Çiğdem

Junior Academy Course Winner: Matteo Skrtel

Junior Gross: Sude Bay

Ladies Longest Drive: Beyhan Benardete

Men’s Longest Drive: Mert Bayır

Ladies Nearest To The Pin: Okgil Hwang Lee

Men’s Nearest To The Pin: Ersin Aktürk

Ladies Gross: Beyhan Benardete

Men’s Gross: Mehmet Kazan





